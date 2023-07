La question revient systématiquement. D’abord, je dois préciser qu’on ne choisit pas une seule zone, mais bien plusieurs. Ensuite, on évalue la pertinence selon plusieurs contraintes (habitat, aviation, faune&flore). Le site choisi dans la commune de Celles nous intéresse parce que le gisement venteux est intéressant. C’est une plaine dégagée avec des habitations isolées. Autre contrainte, le nombre de parcelles disponibles pour les projets éoliens : les zones restantes sont de moins en moins nombreuses puisqu’il faut compter les parcs éoliens déjà existants et les projets en cours de réalisation.

De quatre éoliennes en novembre 2021, le projet est passé à cinq mâts lors de la seconde présentation. Pourquoi ?

Lors de l’analyse de la zone, le bureau d’études a suggéré d’installer une cinquième éolienne pour ne pas trop espacer les mâts, par souci de cohérence.

Entre le Mont-Saint-Aubert et Mont-de-l’Enclus, c’est la hauteur de ces colosses qui inquiète. Pourquoi opter pour un modèle de 180 mètres (pâle à la verticale) ?

L’éolien est un secteur en constante évolution. Avec les progrès récents, on voit apparaître des machines de plus en plus hautes. Le rotor est plus grand, donc plus performant. L’énergie produite est plus importante. Les machines inférieures à 150 mètres de haut ? Il y a de moins en moins de fabricants qui s’obstinent à les produire. Tout ici résulte de l’évolution technologique.

Que répondre à ceux qui pourraient, à terme, habiter à proximité de ces éoliennes ?

Que l’on fait tout dans le respect des règles. Si la législation définit un périmètre d’écartement, on s’y plie. Il y a beaucoup d’habitations isolées parmi les voisins du site concerné. L’évolution du paysage, c’est ce qui effraye le plus les gens. Mais on respecte scrupuleusement les contraintes d’éloignement. D’autant qu’on produit aujourd’hui environ 20 % de notre production énergétique via le renouvelable. Pour respecter les engagements pris auprès de l’Europe, il faut tripler ce taux d’ici à 2030, donc réduire considérablement nos gaz à effet de serre. Ce serait illusoire d’arriver à cet objectif sans développer l’éolien et le photovoltaïque.

N’est-ce pas trop facile de se cacher derrière des exigences qui seront, quoi qu’il en soit, impossibles à respecter pour la plupart des pays de l’UE ?

Dispose-t-on aujourd’hui de moyens plus efficaces que les éoliennes ? Ce n’est pas la seule solution. Mais on n’y arrivera pas sans l’éolien. Voilà notre réalité aujourd’hui, celle avec laquelle Elicio compose.

Les opposants à votre projet mettent en avant des arguments émotionnels, mais également rationnels. Comprenez-vous cette animosité ?

Oui. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c’est qu’on est considéré et reçu comme des grands méchants. Chez Elicio, on milite pour que le projet soit développé avec les citoyens et qu’un dialogue s’engage enfin. Il y a deux options : s’opposer aux éoliennes ou les construire ensemble. Ailleurs, les gens qui vivent à proximité des parcs éoliens s’y sont habitués. C’est rarement la catastrophe prophétisée par les frondeurs. Le village sera impacté, bien sûr. Il y aura des nuisances, sans doute. Mais sur un périmètre limité. Tant qu’il reste des territoires propices au développement éolien, je crois qu’il faut continuer sur cette voie.

À Celles, la commune semble au moins aussi déterminée que le comité d’opposition et fait barrage aux cinq éoliennes. Surprenant ?

J’ai lu des propos qui sont injustes et injustifiés. Tous les élus cellois ne se sont pas présentés à l’atelier. Est-ce une surprise de tous les voir dénigrer notre projet ? Disons qu’on aurait préféré travailler dans une logique de discussion, sans le rapport frontal qu’on a aujourd’hui. L’atelier de présentation aurait justement pu servir de prétexte à entamer un dialogue plus franc et sincère.

Quand allez-vous déposer la demande de permis ?

À la rentrée de septembre, comme demandé par les autorités communales. Ensuite, il faudra attendre six mois pour récolter tous les avis et laisser le soin aux fonctionnaires technique et délégué de trancher. Puis six mois supplémentaire en cas de recours, avant que les ministres ne livrent la décision finale. Le développement éolien réclame de la patience. Mais on a choisi une zone en laquelle on croit. À la Région de décider des projets qu’elle souhaite voir se développer.

Envisagez-vous d’organiser un deuxième atelier pendant l’enquête publique ?

C’est une possibilité. S’il y a de la demande, on sera disponible pour discuter avec les gens.

Sans tomber dans la spéculation, vous dites y croire dur comme fer. Que dire à la minorité silencieuse ?

Les parcs éoliens sont étudiés en détail. Les mâts ne sont pas des jouets que l’on installe dans la nature pour le plaisir. Les impacts sont scrupuleusement analysés par un suivi régulier. On demande d’ailleurs beaucoup d’études et de compensation. Si on le fait, c’est par intérêt financier, évidemment, mais aussi par conviction. Parce qu’on veut apporter notre pierre à l’édifice dans la transition écologique et les enjeux climatiques.