Le festival Les Gens d’Ere change petit à petit de dimension : “On veut attirer 30 000 festivaliers d’ici à l’année 2025”

Gwen, quelles sont les nouveautés de l’année 2023 pour Les Gens d’Ere ?

La soirée du jeudi reste gratuite, mais prend de l’ampleur. Le test de l’an passé était concluant et nous permet de franchir un cap. Parce qu’il y a déjà du potentiel le jeudi soir et que l’entrée est gratuite.

On a aussi décidé d’inverser les journées du vendredi et du samedi en proposant Mister Cover, Sttellla, Machiavel ou encore Skarbone 14 le premier soir, donc que des artistes belges voire régionaux. L’idée ? Rendre la première soirée payante plus accessible pour continuer d’en faire une porte d’entrée vers le festival. Je crois qu’on garde un programme alléchant pendant 72 heures.

Loïc Nottet et Zazie devaient être les deux têtes d’affiches du festival en 2020. Trois ans et une pandémie plus tard, ils monteront bien sur la scène des Gens d’Ere. Une fierté pour le comité ?

Oui. D’abord parce qu’on a réussi à les attirer trois ans après ce qui aurait déjà pu être un grand moment pour nous tous. Ensuite parce que le contexte est sensiblement différent par rapport à 2020. Zazie va seulement entamer sa tournée à la rentrée. On sera l’une de ses premières dates.

Après Kendji ou Slimane, les noms de 2023 prouvent une chose : les Gens d’Ere se fait une place au soleil dans la saison des festivals. L’an passé, vous disiez justement qu’il n’était pas facile d’exister dans cet “entre-deux”, entre la fête de village et le festival de grande ampleur. Vous allez continuer de grandir ?

On sait où on veut aller et on y va à notre rythme. L’objectif, c’est d’arriver à 30 000 visiteurs sur les trois jours d’ici à 2025. Dans sa configuration actuelle, le site peut accueillir jusqu’à 10 000 personnes par jour. Il faut continuer à progresser et à se faire un nom. Quand on regarde dans le rétroviseur, la première véritable édition du festival remonte à 2018. Avec les deux années d’interruption liées au covid, on ne l’organise dans sa formule actuelle que pour la quatrième année. Pourtant, on a de très belles propositions qu’il faut parfois décliner pour des raisons évidentes de budget. Notre plan, c’est de grandir, mais de s’y retrouver. Perdre le plaisir en devenant une grosse machine ne servirait à rien. Il ne faut pas que la croissance du festival devienne une corvée. En Wallonie picarde, l’horizon est dégagé. puisque les autres festivités ne sont pas dans le même créneau. On doit essayer de toucher les Français, les Flamands et les Bruxellois.

La philosophie reste la même : proposer des prix démocratiques, et pas uniquement à la billetterie…

On se refuse à faire grimper les prix de façon irrationnelle. Cette année, le prix de la bière est à 2,5 euros. On pourrait marger davantage, mais ça ne correspond pas à l’état d’esprit du festival, à l’atmosphère familiale qu’on ne veut absolument pas perdre. Je crois que les gens qui ont l’habitude de faire d’autres dates s’en rendent compte. On écoute aussi les jeunes membres du comité qui ont grandi en même temps que le festival. Aujourd’hui, ils osent, ils prennent de la place. C’est en prenant la parole qu’ils nous ont convaincus de mettre en vente le pass ado à 21 euros pour les trois jours. C’est la première fois qu’on propose cette offre et ça fonctionne très bien. On misait sur 500 pass, on en a déjà vendu plus du double !

Est-ce aussi pour cette raison qu’arrivent, dans la programmation, des artistes comme Henri PFR ou 47Ter ?

Comme je le disais, on écoute nos jeunes. Aujourd’hui, ils sont adolescents ou jeunes adultes. Le set d’Henri PFR était un des grands moments du festival l’an dernier. Pourtant, il ne correspondait pas forcément à l’image qu’on se faisait des Gens d’Ere. Je crois qu’il faut s’ouvrir aussi à d’autres styles et à d’autres générations.

Et aux artistes locaux ?

En grandissant, on joue peut-être un nouveau rôle. Celui de servir de tremplin à des jeunes artistes de la région. C’est le cas cette année pour Timcee, Zidkan ou NCéka. On accueille des artistes qui nous avouent qu’ils rêvaient de jouer ici. Ça nous fait bizarre d’entendre ça, mais c’est important pour nous. C’est notre devoir de les mettre en avant. J’espère qu’ils en profiteront et que le public appréciera cet ancrage local !