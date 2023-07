Deux jours intenses au cours desquels l’Ukraine était au cœur des discussions. Il a été question de son adhésion future à l’Alliance, de l’appui en matériel nécessaire pour lui permettre de défendre sa population attaquée unilatéralement, des impacts de cette guerre sur l’ensemble du globe en termes de sécurité alimentaire, énergétique, de menaces cyber, de désinformation et de la nécessité de renforcer notre base industrielle pour limiter nos dépendances vis-à-vis de pays qui ne partagent pas nos valeurs et nos intérêts.

Lors de la signature de la déclaration d’intention de la coalition F-16, en présence du ministre urkrainien de la Défense, Ludivine Dedonder a pu lui réaffirmer le soutien de la Défense belge en termes d’appui matériel mais aussi de formation des soldats ukrainiens. À ce jour, l’armée belge a pu former plus de 1 000 militaires ukrainiens et continuera à le faire dans différents domaines, y compris pour la conversion des pilotes à l’avion de chasse F-16.

”Ce sommet a également permis de souligner la nécessité de renforcer sa dissuasion et sa défense collective. Du côté belge, nous appuyons ce renforcement sur le flanc est. 300 militaires belges sont actuellement déployés en Roumanie dans le cadre de la mission Forward Land Forces de l’OTAN au sein d’un bataillon belgo-français. Il s’agit d’une présence d’un an sous la forme de trois rotations de quatre mois. Le bataillon Brevijding de Bourg Léopold est actuellement en place. Un détachement composé d’une centaine de 1/3 Lanciers de Tournai prendra le relais d’ici novembre pour assurer la protection des frontières de l’OTAN”, indique la ministre.

Pas moins de 250 militaires seront également déployés en Lituanie à partir du mois d’août et des F-16 belges assureront la protection de l’espace aérien des pays Baltes dès le mois de décembre.

”La paix sur notre continent est une priorité. La Belgique réitère une fois de plus son engagement dans la protection des frontières de l’OTAN. Comme toujours, nos militaires répondent présents afin d’assurer la sécurité de la population. Je tiens à adresser mes remerciements aux membres des détachements pour leur engagement. Ils peuvent être fiers du travail qu’ils accomplissent et la population en est reconnaissante”, insiste Ludivine Dedonder.