Une aide en Wapi pour participer à l’éradication nécessaire des plantes exotiques envahissantes en milieu aquatique

Grâce à une convention de coopération conclue avec la Wallonie, les Contrats de Rivière de la Dendre et de l’Escaut-Lys projettent, à l’échelle de leur territoire respectif, il est désormais possible de mieux connaître la répartition des plantes exotiques envahissantes émergentes à hauteur des milieux aquatiques privés, et ce, dans le but non seulement d’éviter leur dispersion, mais également de contribuer dans la mesure du possible à leur éradication précoce. Sont concernées l’Hydrocotyle fausse renoncule (Hydrocotyle ranunculoides), la Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) et la Jussie (Ludwigia grandiflora ou Ludwigia peploides).