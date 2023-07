Tribunal de Tournai : il dissimule des boulettes de drogue dans le combi de police !

Des boules de… billard ?

Le 19 mai 2022, un témoin alerte la police concernant des échanges de drogue dans le parc en face des Bastions à Tournai. Le passant donne la description du vendeur, Stéphane (nom d’emprunt). Il est appréhendé sur place. Sur lui, 0,5 gramme d’héroïne sont retrouvés, ainsi qu’une somme d’argent. Les forces de l’ordre découvrent des vidéos de jeunes filles achetant des produits illicites sur son téléphone. Des conversations via le réseau social Snapchat sont également analysées.

Le lendemain, les policiers localisent un véhicule en lien avec l’affaire. Ils procèdent à sa fouille et mettent la main sur une balance de précision, de l’argent et un téléphone. Le propriétaire, Arnaud (nom d’emprunt) est identifié. Le jeune homme de vingt ans avoue connaître Stéphane. C’est simplement un ami. La police l’arrête sans le menotter et le place dans le combi. Surprise, des boulettes de drogue sont éparpillées à l’endroit où est assis le dealer.

”Ce n’est pas à moi, elles étaient déjà là”, indique-t-il. La présidente interpelle le détenu, seul à la barre, son complice étant absent. “Dans vos conversations, vous parlez ‘d’échange de sept boules’, qu’est-ce que cela veut dire ?”. Réponse : “Je ne sais pas, pour moi, ce sont des boules de billard. Je ne vois rien d’autre”.

Encore des bandes françaises

La procureure explique qu’avec les analyses effectuées, on peut parler d’association. “Les SMS supposent la prise de contact avec des toxicomanes. Les ordres étaient envoyés par une seule personne. On sait que les bandes françaises viennent écouler leurs produits à Tournai, car il y a une grande clientèle de drogues dures. Les dealers contestent les faits de vente. La balance de précision servirait à peser de l’or et non des stupéfiants…”.

Au vu du type de drogues, de l’audace d’avoir planqué des boulettes dans la voiture de police et de la réalisation du trafic en association, les éléments sont établis.

Les avocats respectifs des individus sollicitent l’acquittement pour leur client au bénéfice du doute. Selon eux, aucune audition de témoin ou d’un consommateur ne confirme le deal. Rien ne lie les deux amis concernant la vente. “Les preuves sont absentes”. À titre subsidiaire, le sursis est plaidé. Le jugement sera rendu le 10 août.