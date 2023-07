Le projet de RAVel Ere-Tournai reporté de six mois au moins

On n’en est absolument pas là, nous dit Jean-François Letulle, l’échevin de la Mobilité. Qui nous a informé ce jeudi du report du début de chantier de la future connexion RAVeL entre Ere et Tournai, initialement prévu le lundi 14 août 2023 prochain.

Ce sont les services administratifs qui, dit-il, ont donné l’information selon laquelle une procédure de permis d’urbanisme doit être engagée dans le cadre de cette infrastructure de mobilité active. “Parmi les trois tronçons prévus à court terme, seul celui-là est concerné. Bien sûr que j’aurais aimé le savoir plus tôt, mais c’est le resultat d’un imbroglio administratif, d’une confusion au sujet d’une parcelle cadastrée sur un domaine privé, propriété de la commune et accessible au public. Ailleurs en Wallonie il y a eu des dossiers du même type et ils n’ont pas posé de problème. Dans le cas qui nous occupe, la demande de permis sera l’occasion de clarifier certaines choses vis à vis de certaines personnes qui par exemple continuent de laisser entendre qu’on va abattre l’équivalent de deux forêts”.

Ce contretemps va reporter de quelque six mois le début des travaux, pense l’échevin. “Rien n’est mal fait, on reste dans les clous pour obtenir les subsides. Et l’entreprise qui a obtenu le marché ne va pas nous compter d’indemnités”.

Cette procédure ne remet nullement en cause la volonté du collège de voir aboutir ce projet structurant pour la ville de Tournai et sa volonté de permettre les déplacements actifs quotidiens sécurisés, insiste M. Letulle. Pour rappel, ce projet fait partie du plan Wallonie Cyclable de la ville de Tournai. “Il a été voté à l’unanimité du conseil communal et est subsidié à 80 % par la Région wallonne”.