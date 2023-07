Les Gens d’Ere : nos photos de la première soirée du festival

©EdA

Qui ne connaît pas Jeannot Tiberghien, lui qui se dévoue continuellement pour les différentes association de notre région en particulier pour Les Gens d’Ere.

Mais cette fois, l’ami Jeannot, a vécu le festival depuis l’emplacement réservé aux PMR. Blessé à la jambe, il a du se résoudre à s’adapter à la chaise roulante et profiter en douceur des différentes prestations tout en apportant une aide suivant ses possibilités. On lui souhaite un bon rétablissement et un retour rapide aux affaires.

C'est dans la bonne humeur que les dames du stand info ont accueilli chaque jour les festivaliers ©EdA

Elles étaient quatre à se relayer tout au long du festival. Christelle, Coralie, Mélanie et Cindy aidées par leurs “ados” Elsy, Soline et Théo. “Voici quelques années, on a constaté que beaucoup de gens sollicitaient les uns et les autres afin d’obtenir des renseignements sur le site du festival. On s’est alors dit, pourquoi ne pas installer un stand où toutes les informations utiles pourraient être transmises aux festivaliers”. Chaque jour, une permanence était ainsi assurée de 14h à la fermeture par ces copines qui ont oeuvré en toute amitié. Informer répondre à toutes les questions, diriger le public, distribuer les casques anti-bruit pour les enfants, récolter les objets trouvés ou perdus, accueillir les enfants égarés, assurer la vente des goodies, être en contact permanent avec les services de secours et le médecin présent tout en assurant les soins de blessures bégnines…. étaient les missions de ces gentilles dames qui vous proposaient également un bon café avec le sourire.

Les Gens d’Ere, vendredi soir. ©EdA

Rendez-vous dès 14h45 avec l’artiste local NCeka, Minno, Saskia, Sharko, Rori, Hyphen Hyphen, Loïc Nottet, Henri PRF et Timcee !