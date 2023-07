Nouveau drame sur nos routes: 2 morts et 2 blessés graves, dont une ado de 13 ans, dans un accident à Béclers

D’après nos informations, la voiture, qui roulait dans une ligne droite, a heurté une tête de pont alors qu'elle circulait entre Maulde et Béclers. Le véhicule était occupé par quatre membres d'une même famille, dont deux sont décédés. Il s'agit d'un adulte et d'un jeune homme. Un autre jeune homme ainsi qu'une ado de 13 ans ont été sérieusement blessés et emmenés en milieu hospitalier.

Plusieurs ambulances ainsi que le Smur ont été dépêchés sur les lieux tandis que la circulation a été bloquée par la police pendant un long moment dans les deux sens suite à l'accident.

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, s’est dit effondré, parlant d’une série noire. "Après le jeune décédé inopinément à Ere la veille au soir, le drame de Marquain qui a coûté la vie à cinq personnes, un jeune qui s’est noyé à la carrière de l’Orient et d’autres faits marquants ces dernières semaines, la série noire se poursuit et j’ai l’impression d’assister à un film d’horreur. J’espère que ça va s’arrêter."