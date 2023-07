Les Gens d’Ere : au camping avec les festivaliers d’ici et d’ailleurs

À l’autre bout du camping, Thibaut, Nicolas et Erwan ont un peu plus de route pour se rendre jusque dans ce petit village de 700 âmes en bordure de Tournai. “On vient de Saint-Ghislain, autant pour les artistes que pour passer un bon moment entre potes et rejoindre un ami dans l’organisation. L’avantage, c’est que le festival n’est pas cher comparé à d’autres.”. Si leur velléité “d’after au camping” a pris un petit plomb dans l’aile après la soirée du vendredi, nos trois adolescents gardent la forme et le moral.

De 50 emplacements l’an dernier, ils sont près de 150 cette année. Le camping a triplé de capacité ! Mais on y retrouve toujours les habitués.

Douze mois après leur “réunion d’amis” aux Gens d’Ere 2022, les Namurois Patrick, Éric, Sandrine, David, Marie et Valérie se retrouvent avec le même plaisir au camping. “On a même ramené une amie qui participe à son premier festival “, annonce David.

Venue de Liège, Kate a suivi la joyeuse troupe avec bonheur. “Vendredi, c’était une belle entame. J’aime cette ambiance bon enfant et cette convivialité. Je crois que je reviendrais”, pronostique l’intéressée. Le groupe s’agrandit mais l’ambiance est toujours aussi bonne. Nos interlocuteurs respectent scrupuleusement la philosophie “zéro déchet” du camping. “On a beaucoup aimé Stttella et Mister Cover. Je crois que ce sera pareil avec Hyphen Hyphen et Loïc Nottet. Mais on vient surtout pour voir Henri PFR”, conclut Éric.

La temporalité du camping n’est pas tout à fait celle du festival, mais l’état d’esprit des Gens d’Ere est respecté, même avec trois fois plus de campeurs cette année !