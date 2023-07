L’avenue de Maire à Tournai sera bientôt rénovée

”Je viens de signer le permis d’urbanisme et de le déposer auprès du fonctionnaire délégué”, explique le bourgmestre tournaisien Paul-Olivier Delannois. “En quoi consistent les travaux ? Il s’agit de remplacer les tronçons d’égouttage défectueux ainsi que l’ensemble des raccordements particuliers et des avaloirs, de chemiser les réseaux qui le peuvent et de rénover les revêtements ainsi que les fondations de voirie. Tout ceci sur la voirie latérale de l’avenue de Maire entre la rue des Mouettes et la rue Lefebvre Caters, ce qui va améliorer les choses très clairement en termes de lutte contre les inondations dans cette zone.”

La zone est souvent sous eaux. ©D.R.