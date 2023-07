Les Gens d’Ere ont varié les plaisirs

1. Des scènes très noires jaunes rouges

Après un afterwork très local animé par le groupe de cover athois, Zénith, et le DJ tournaisien, Laurent Baert, les affiches de vendredi, samedi et dimanche étaient presque 100 % belges (seul Hyphen Hyphen, 47Ter et Zazie n’étaient pas originaires du Plat Pays). Parmi les artistes belges les plus connus, on a pu écouter le grand Jean-Luc Fonck avec Sttellla, le très attendu Loïc Nottet, et le DJ bruxellois en vogue Henri PFR.

Les Gens d’Ere ont également permis de découvrir d’autres jeunes talents belges émergents, tels que Rori – la vraie surprise de ce festival -, Saskia, Minno, NCéka, Zidkan et Timcee, Antoine Armedan, Goodbye Fortune Tellers et Fugu Mango.

On notera également le succès éternel de certains, comme Mister Cover, pour qui le ChapitO était comble, ce vendredi soir.

2. Pour tous les âges et tous les goûts

La programmation très belge était également très variée. Le public passant de la scène ChapitO à la scène Plein Ere, pouvait se réjouir d’écouter des styles de musiques différents, les uns après les autres. Plus satisfaisant encore, pour les familles, la programmation prévoyait des groupes correspondants aux attentes de toutes les générations : les Déménageurs pour les tout petits, 47TER pour les ados, Machiavel pour les jeunes des années quatre-vingts, et des chanteurs généralistes, comme Saule ou Zazie, pour rassembler toute la famille.

3. Hyphen Hyphen proche de son public

Le groupe niçois a rempli le ChapitO des Gens d’Ere samedi après-midi. Le son pop rock électro a ravi les festivaliers qui attendaient avec impatience le retour d’Hyphen Hyphen à Ere. La chanteuse, Samanta Cotta, dite “Santa”, a déployé le drapeau arc-en-ciel et a fait monter sur scène les sympathisants de la cause LGBT, venus en nombre.

Après que Santa se soit offert un bain de foule, elle a souhaité faire plaisir à l’une de ses plus jeunes fans, Constance, 8ans. La petite fille a rejoint le groupe sur la scène pour chanter sa chanson préférée, “Popcorn Salé”. Un moment plein de tendresse et d’émotions longuement applaudi par le public.

Henri PFR a également fait monter une jeune admiratrice sur scène, Suzanne, ce samedi soir.

4. Loic Nottet très attendu

Les fans de Loïc Nottet n’ont pas manqué le rendez-vous des Gens d’Ere pour rencontrer leur artiste préféré. Nos journalistes ont même rencontré son public Rémois (France, Champagne-Adrenne), qui n’aurait pu manquer le passage du Carolo à Tournai. Ses plus ferventes admiratrices étaient d’ailleurs présentes devant la scène depuis 10h du matin pour être au plus proche de l’artiste au moment du concert, à 21h20.

Le chanteur ne les a pas déçues. Il a proposé un show de qualité rythmé par les chorégraphies de ses danseurs, mais surtout par ses chansons en français issues de son nouvel album “Addictocrate”. L’accueil chaleureux et l’enthousiasme sans faille qui lui ont été réservés a touché le jeune artiste qui a remercié à plusieurs reprises son public pour cet engouement.

5. Un festival abordable

Bien que les Gens d’Ere ont pu satisfaire le public par une line up de choix, les responsables n’ont pas profité de la notoriété grandissante de leur festival pour augmenter leurs tarifs de manière irrationnelle. En comparaison à d’autres évènements, le prix des boissons et de la nourriture restait raisonnable : 2,50 euros le soft ou la bière, et 7,50 euros le double hamburger maison.

Le système cashless toujours en place reste d’une grande facilité et sécurité pour les organisateurs, mais peut faire perdre facilement de l’argent aux festivaliers qui quittent l’événement avec encore quelques euros bloqués sur ces cartes éphémères.