Les caveaux peints des Frères mineurs datant du XIVe siècle reviendront-ils enfin un jour à Tournai ? (Photos)

Celle-ci permit en effet de sortir de l’oubli plusieurs caveaux peints (8, semble-t-il, mais pas tous entiers) datant du XIVe siècle, dans un état de conservation particulièrement remarquable.

Dommage qu’un tel trésor n’ait pas pu être conservé sur le site... ©Étienne Boussemart

L’idéal aurait été de valoriser ces trésors archéologiques in situ dès le départ, mais c’était incompatible avec le projet développé par le promoteur.

Il a dès lors été décidé d’acheminer chaque caveau vers les casemates de Mons où se situe le dépôt archéologique hennuyer de la Région Wallonne.

Un travail colossal pour les déménager et les préserver

Une structure spécifique fut construite sur le site montois pour accueillir les caveaux tournaisiens dans les meilleures conditions qui soient.

Quand l’on sait que le poids de ces tombes est compris entre 3,5 tonnes pour la plus petite et 13,5 tonnes pour la plus grande, on imagine les difficultés rencontrées à l’époque pour les opérations de transport. D’autant qu’il fallut tout mettre en œuvre pour éviter aux caveaux et aux peintures de se dégrader lors du voyage vers la cité du Doudou.

Dès sa découverte, la question a été posée de savoir quel site - à Tournai, bien évidemment - pourrait accueillir ce trésor archéologique.

Depuis, la réponse n’a toujours pas été donnée.

Il a fallu prendre des mesures sévères pour le transport et, ensuite, pour la préservation de ces caveaux… ©Benoit Dochy

Certes, la Région, devenue propriétaire de ces caveaux, veille, par le biais de l’AWaP (Agence Wallonne du patrimoine), à ce que les structures ne se dégradent pas - une analyse de l’état de leur conservation a d’ailleurs été effectuée par l’IRPA en ce sens - mais nul ne sait préciser aujourd’hui où les tombes devraient reposer à longs termes.

Les mauvaises langues disent que si nous étions à Bruge, il y a belle lurette que ces trésors auraient trouvé un pied à terre… allez savoir. ©Étienne Boussemart

Une question qu’il devient pourtant très urgent de régler.

En effet, on apprenait en août 2021 que le site des casemates de Mons avait été revendu à un promoteur anversois.

Pour l’heure, on ignore toujours quel projet précis celui-ci caresse d’implanter sur cet espace mais l’autorité communale montoise souhaite voir s’y développer un "lieu de vie"… Un projet de marché couvert a notamment été évoqué.

Quoi qu’il en soit, lors de l’annonce du rachat du site, il avait été dit que la Région wallonne devrait vider les lieux pour la fin 2023.

Un sursis de deux ans avant un nouveau déménagement

La question de savoir de quoi serait fait l’avenir des caveaux et de l’endroit où ils pourraient être abrités, a refait récemment surface suite à deux questions (l’une orale et l’autre écrite) posées par le député wallon écolo, Laurent Agache, à la ministre Valérie De Bue, qui a notamment le Patrimoine dans ses attributions.

De ses réponses, l’on retiendra surtout celle qui nous apprend que les caveaux pourront rester deux ans de plus dans leur lieu d’accueil actuel.

"L’occupation des casemates par l’AWaP est gérée par le Département de la gestion immobilière du SPW, lequel relève du ministre Adrien Dolimont, précise la ministre De Bue dans sa réponse au député templeuvois.

J’ai réinterrogé ledit Département, qui me confirme s’être assuré auprès du propriétaire d’une prolongation de l’occupation des casemates pour une durée de 2 ans, soit jusque fin 2025. Les conditions de cette prolongation sont en cours de négociation et tiennent compte de la particularité des caveaux."

Ce qui signifie que ces derniers devront de toute façon être déménagés pour la fin 2025. Sachant qu’en un quart de siècle, aucune solution n’a été dégagée, cela laisse peu de temps pour en trouver une pérenne.

Une photo argentique a révélé le trésor

Alain Henton (avec une pelle) a eu une agréable surprise sa photo (argentique) une fois développée. ©Benoit Dochy

Archéologue à l’Inrap dans les Hauts de France, Alain Henton (avec la pelle sur cette photo signée Benoit Dochy) travaillait à l’époque pour le service des fouilles de la Région wallonne.

Il était sur le chantier de la Grand-place et fut appelé par le promoteur du futur immeuble du quai Taille-Pierres qui lui disait avoir vu "une peinture avec une tête" en dessous d’une lourde pierre. Étonné, Alain, avait glissé son boîtier photo dans la petite ouverture disponible et c’est en regardant la photo (argentique…) développée qu’il a réalisé que c’était une peinture dans un caveau.