Celles : 6 600 gobelets réutilisables et mis à disposition pour toutes les festivités de l’entité

”Dès le 1er septembre 2023, les gobelets en plastique jetables seront interdits dans tous les lieux et espaces qui servent à des événements culturels, sportifs, de loisirs ou folkloriques, ainsi que dans les lieux et espaces de détente “, rappelle Margaux Verfaille, cheffe de projet du PCS de Celles. “Il va sans dire que la concrétisation d’un tel projet de mise à disposition de gobelets réutilisables a tout son sens.” Il répond aussi au dynamisme dont font preuve les associations et clubs cellois sur les douze mois de l’année.

C’est un budget d’un peu plus de 3 800 euros qui a été consacré à l’achat, l’impression des gobelets et à l’acquisition de bacs de rangement. Ils sont flanqués du logo de la commune et ainsi facilement reconnaissables. “Pratiquement, c’est le patro de Molenbaix qui a mené le dossier, c’est donc à la vénérable structure que revient la responsabilité de gérer les gobelets”, indique la commune de Celles. Un local a été mis à la disposition du mouvement de jeunesse cellois pour la gestion du stock et un règlement a été mis en place pour la location des gobelets qui s’effectue à titre gratuit. Ce règlement est consultable et téléchargeable sur le site internet de la commune. Il est à respecter scrupuleusement pour la pérennité de ce service rendu à la population. Il porte sur les conditions de prêt et de lavage des gobelets (délai, caution selon le nombre…). Pour pouvoir disposer des gobelets réutilisables, un formulaire est à remplir sur le site web de la commune de Celles ou à demander directement auprès du patro Saint-Ghislain de Molenbaix.