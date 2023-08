Inondations récurrentes sur la chaussée d’Estaimpuis à Herseaux : début des travaux en 2026 ?

”La première réflexion menée par la Directtion des routes de Mons en collaboration avec les pouvoirs locaux (les communes de Mouscron&Estaimpuis ainsi que les intercommunales IEG&IPALLE) a abouti à une esquisse d’aménagement global de la chaussée pour permettre d’y réaliser des travaux de collecte et de tamponnement des eaux de ruissellement sur l’ensemble de l’axe et ainsi réduire au maximum les risques liés aux inondations “, répond Philippe Henry. “Ces travaux ne faisaient pas partie des priorités de la Direction des routes de Mons et n’ont donc pas été inclus dans le Plan Mobilité et Infrastructures (PIMPT) en 2020”, avoue le ministre en toute transparence. “Sur base de ma demande, validée par le Gouvernement wallon en décembre dernier, un budget de 1,5 million d’euros a été ajouté au PIMPT pour ce projet. Cette inscription au PIMPT traduit la volonté de participer à la lutte contre les inondations le long de cette chaussée, Ce budget devrait permettre la mise en œuvre d’une première phase estimée en 2026. La réalisation globale du projet dépend des subsides qui pourraient être encore octroyés à la Région et aux autres partenaires via un programme INTERREG par exemple (des fonds européens) Une réunion s’est tenue le 30 mars dernier. Celle-ci a permis de faire le point sur les procédures administratives encore à réaliser ainsi que sur les capacités de chacun à financer une part du projet en fonction également des subsides potentiels “, conclut Philippe Henry.

Réponse cinglante du député Crucke : “le Ministre se hâte manifestement au pas de l’escargot sur ce dossier. “Et les riverains peuvent encore craindre les prochaines pluies…