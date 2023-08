Une prison surpeuplée à Tournai : “Le climat d’insécurité est alarmant”, pointe le bourgmestre

La menace d’un arrêté de police, comme à Mons

La problématique de la surpopulation carcérale, qui perdure depuis de nombreuses années, couplée à des conditions de détention indignes d’un établissement pénitentiaire du XXIe siècle sont pointées du doigt.

Datant de 1868, le bâtiment accueille un peu plus de 220 prisonniers alors que la capacité maximale est fixée à 179 détenus. La situation serait particulièrement sensible au niveau de l’aile C.

Promiscuité des cellules, insalubrité (murs gorgés d’eau et/ou remplis de champignons…), absence de sanitaires dans une des ailes, absentéisme élevé parmi le personnel…, la Commission de surveillance de la prison, composée d’une dizaine de citoyens issus de divers horizons professionnels (juristes, médecins, enseignants…) avait aussi livré un état des lieux peu glorieux voici quelques mois.

Si le précédent projet d’arrêté de police n’avait pas été mis en œuvre, fin 2021, c’est parce que la situation avait évolué dans le bon sens.

”Les choses s’étaient améliorées avec le blocage d’entrée de nouveaux condamnés, le transfert de détenus vers d’autres prisons ainsi que certaines promesses relatives à la rénovation de l’infrastructure. Malheureusement, d’après des retours récents émanant notamment des syndicats, ça grouille à nouveau très fort… “, déplore M. Delannois. Certains agents se disent à cran.

Pour dénoncer cet état de fait et mettre la pression sur l’administration pénitentiaire afin que des dispositions soient adoptées, le bourgmestre de Tournai a adressé une missive à la directrice de la prison ainsi qu’au ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. “La surpopulation s’aggrave à nouveau et les travaux de réfection projetés pour améliorer les conditions de vie des détenus n’ont toujours pas été réalisés. Cela renforce les tensions déjà existantes entre les prisonniers et le personnel.”

Une situation qui peut vite devenir explosive

Le climat d’insécurité est qualifié d’alarmant et en observant la décision du bourgmestre de Mons, qui a pris un arrêté visant à diminuer la population carcérale de “sa” prison, Paul-Olivier Delannois craint un effet boule de neige. Avec une surpopulation qui risque encore de s’amplifier derrière les barreaux du complexe tournaisien.

”L’évolution de la situation suscite beaucoup d’inquiétudes en ce qu’elle pourrait dégénérer en conflits majeurs nécessitant l’intervention des forces de police. En tant que garant de la sécurité publique, il est de notre devoir d’agir. “

Le maïeur de Tournai exhorte la direction de la prison et le SPF Justice à prendre les mesures utiles pour faire baisser la surpopulation carcérale, tout en insistant sur l’absolue nécessité de mener à bien “sans délai” les rénovations envisagées.

Si la Ville n’obtient pas satisfaction, M. Delannois n’hésitera pas à rédiger un arrêté de police.