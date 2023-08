Fête de la Moisson à Lahamaide : un bond dans le passé

Programme des festivités

Le programme des festivités, réparti sur trois jours, débute le vendredi 4 août à 18h avec un tournoi de Mölkky. Le samedi 5 août, de 14h à 18h, l’Écomusée propose un aperçu de ses thématiques au travers de sept activités à faire en famille : atelier pain, promenade guidée dans Lahamaide, fabrication d’un hôtel à insectes, retour en 1950 avec la visite de la maison Louise et la classe à l’ancienne, visite du rucher et une dernière activité sur le thème des pollinisateurs et de la biodiversité. En parallèle, les jeux anciens et une chasse au trésor occuperont petit et grands.

Mais c’est bien le dimanche 6 août que la “Fête de la Moisson” à proprement parler battra son plein. Événement convivial, la Fête de la Moisson propose une plongée, le temps d’un après-midi, dans un temps pas si ancien au charme savoureux. Avec une particularité cette année : le bar, habituellement situé sous un grand chapiteau sur la place, migre dans les jardins et le sous-bois, derrière l’Écomusée. Le marché des producteurs locaux, quant à lui, prend ses quartiers sur la place, et devient dès lors accessible gratuitement.

Infos et réservations : 068/64. 51.55, 0489/16.93.10 et info@ecomusee.eu