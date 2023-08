Les intempéries laissent craindre le pire pour les moissons: des dégâts à prévoir?

"En Hainaut, on a moissonné tout ce qu’on a pu, et parfois même plus que ce qu’on pouvait", indique Olivier Mahieu, le responsable du service d’expérimentation et d’avertissements du CARAH (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province du Hainaut). "Certains agriculteurs voyant les pluies arriver ont parfois moissonné des céréales à peine mûres, et cela jusqu’à la dernière minute. Ce qui reste sur les champs sont des variétés tardives, qui ont un cycle de végétation plus long. Ces variétés peuvent encore attendre." Pour l’instant, selon le spécialiste, l’impact des pluies sur les récoltes est maîtrisé; le plus gros risque serait qu’il continue de pleuvoir au-delà du 15 août.

"Il est vrai que les pluies et les vents peuvent provoquer d’importants dégâts sur les céréales", poursuit Olivier Mahieu. "Déjà, si les céréales tombent, elles deviennent la proie des pigeons, corneilles et autres choucas. Ça peut arriver, et ce n’est évidemment pas souhaitable. On pourrait également constater une dégradation du poids spécifique (cf. ou poids à l’hectolitre) , c’est-à-dire le nombre de kilo de blé dans un volume défini. Plus il pleut, moins il y a de kilos. La qualité du blé n’est pas forcément impactée, mais il est moins bien valorisé chez le marchant. "

C’est aussi pour limiter les risques de pertes que les agriculteurs sèment des variétés différentes de céréales – hâtives ou tardives –, cela afin d’échelonner les moissons et faire face à la météo changeante.

"Il nous a manqué deux jours de soleil"

Les agriculteurs attendent donc impatiemment le beau temps pour pouvoir repartir sur les champs: "Il nous faut deux jours sans pluie avec des températures supérieures à 22 degrés et du soleil ", confie un agriculteur de la région. "Il nous faudrait presque un anticyclone pour recommencer. Sur mes 60 hectares de terre, il m’en reste 15 à moissonner. Il nous a manqué plusieurs jours ensoleillés à 25 degrés pour pouvoir terminer." L’agriculteur confie que ses variétés tardives auraient également pu être moissonnées s’il n’avait pas été tenu à respecter des normes très strictes. "Je cultive du blé pour la multiplication", explique-t-il. "J’ai donc des règles strictes à respecter pour récolter: je ne peux moissonner que si le taux d’humidité est inférieur à quinze. Nous étions à 16 donc je n’ai pas pu. "

L’agriculteur est convaincu que la qualité du blé ou son rendement vont être impactés par les pluies. "Je peux déjà estimer une perte inférieure à 10%. Le problème, c’est que nous avons quelques heures de soleil, donc le grain sèche. Puis il se met à pleuvoir, donc le grain s’humidifie: il perd en hectolitre et donc en poids. Ce n’est pas avantageux pour nous."

Cet épisode de pluie n’est pas exceptionnel: "Je me souviens qu’en 2014, la météo avait été similaire. J’avais fait arrêter les moissonneuses. J’avais récolté 10 tonnes par hectare mais j’avais été payé seulement 7.5 tonnes car mon blé avait perdu en poids." Un manque à gagner donc pour les agriculteurs qui sont déjà confrontés à de nombreuses difficultés.