Le salon Batirama aura-t-il lieu à Tournai-Xpo au début 2024, ou pas ?

Un succès incontestable mis à mal par la crise sanitaire et, ensuite, par les travaux d’aménagement du hall qui perdit son "E" dans l'aventure au profit de la nouvelle appellation, "Tournai-Xpo".

Si bien que la dernière édition du salon eut lieu en janvier 2020.

Sachant que les travaux de réfection du hall seront terminés dans quelques mois et que le bâtiment devrait (re) devenir disponible pour la fin de cette année (2023), beaucoup se posent la question de savoir si Batirama sera encore organisé sur le site.

Un nouveau gestionnaire proposé par Ideta

Ce sont aussi les travaux qui eurent raison de l’ASBL chargée de la gestion du hall - Orga-expo ASBL - qui devait en principe poursuivre cette mission jusqu’en 2031.

D’un commun accord, la convention qui liait cette dernière à la Ville a été dénoncée un avant la période "covidienne".

Aussi, alors que la fin des travaux approche à grands coups de pelles, la Ville se devait de désigner un nouveau gestionnaire susceptible de reprendre le flambeau.

C’est désormais la SPRL Belhabitat - seule candidate (dixit l’échevin Philippe Robert) présentée par Ideta au Collège tournaisien chargé de le désigner - qui assumera cette mission.

Si le siège de Belhabitat est situé dans le Tournaisis, à Gaurain plus précisément, la société est connue dans la cité des Hurlus pour y organiser, au Centre’Expo, un salon éponyme, également axé sur la construction et la rénovation elle en organise également un similaire à Braine-le-Comte).

C’est donc avec cette société que devrait désormais négocier Comexpo.

Deux organisateurs d’événements similaires sur le même terrain

Dans l’état actuel des choses, on peut être assuré qu’il y aura bel et bien un salon de la construction en début d’année à Tournai Xpo.

Quant à savoir quel nom il portera et qui l’organisera, ces questions ne sont manifestement pas (encore) tranchées. Éric Delonnette de la société Belhabitat nous a précisé souhaiter rencontrer le président de l’ASBL Comexpo, Jean-Louis Deghoÿ, pour en discuter.

Il nous a également indiqué qu’il avait d’ores et déjà retenu des créneaux dans le planning des futures organisations pour un salon de la construction en février.

Du côté de Comexpo, c’est un président quelque peu remonté (c’est un euphémisme) que nous avons eu au téléphone.

Il est en effet revenu aux oreilles de Jean-Louis Deghoÿ que Belhabitat aurait déjà approché plusieurs exposants fidèles à Batirama pour l’organisation de son salon de l’habitat à Tournai.

D’aucuns diront que cela n’a rien d’étonnant quand on travaille sur des secteurs (aussi) similaires mais le président de Tournai-Expo - juriste de formation, faut-il le rappeler - estime qu’il s’agit là de manœuvres qu’il qualifie de déloyales et il entend défendre les intérêts de son association en veillant à ce qu’il n’y ait, pour le moins, aucune confusion dans l’appellation donnée à l’événement s’il n’est pas organisé par Comexpo.

Pour rappel, le salon de la construction, quel que soit son nom, c’est en principe dans moins de six mois.

Si des questions restent également en suspens pour l’organisation du salon Déco et Jardin tel que Comexpo l’a conçu, la Province de Hainaut a d’ores et déjà annoncé la tenue des Journées Internationales de l’élevage et de l’agriculture, "AgriDay’s" les 24 et 25 février 2024 sous le hall rénové.