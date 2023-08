Du noir au vert: balades autour des terrils à Loos-en-Gohelle

Est-il encore nécessaire de présenter le musée Louvre-Lens, créé en 2012 pour dynamiser une région et donner de l’air à son alter ego parisien, trop exigu pour exposer toutes ses richesses ? L’entrée à la galerie du temps et au pavillon de verre est gratuite, seules les expositions temporaires sont payantes.

Un hors-d’œuvre artistique avant le plat de consistance situé à quelques encablures: la balade sur les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, les plus hauts d’Europe culminant à 186 mètres.

Les terrils: un amas de résidus du charbon

La terre se fait rare sur tout le site et il vaut mieux éviter les baskets blanches ! La compagnie des mines de Lens exploite le sol depuis 1893 grâce à un premier chevalement. En 1960, pour accélérer la cadence, une tour d’extraction en béton haute de 66 mètres est construite. Tout est à l’arrêt depuis le 31 janvier 1986. Ce qui a de particulier, c’est que l’ensemble a été maintenu en place, réhabilité en bureaux.

Dépôt de résidus stériles composés de schistes, grés et rebuts divers, parfois des déchets ménagers, les terrils sont des témoins vivants d’un passé aujourd’hui révolu. Sa couleur anthracite rappelle le charbon et les gueules noires !

En avant pour la grimpette, facilitée par une voie aménagée divisée en trois parties. Après les deux premières, vous voilà sur un plateau à 110 mètres. De là, vous découvrez une vue imprenable sur la plaine alentour avec, en points remarquables, le Louvre-Lens et le stade Bollaert, cher au FC Lens. Un peu plus sur votre droite, le Mémorial Canadien de Vimy se détache à l’horizon grâce à sa pierre blanche éclatante. On distingue aussi nettement la ligne des Monts de Flandre. Et, surtout, c’est toute une région qui se dévoile avec ses petites maisons rénovées nées d’un passé minier et, du côté de Lens, les HLM.

Reste une dernière étape, pour les plus audacieux, se hisser jusqu’au sommet, à 186 mètres. Si la montée est raisonnable, la descente exige la prudence pour ne pas se retrouver trop vite en bas. En haut, le panorama est à couper le souffle !

La balade n’est autorisée que sur l’un des deux terrils, le deuxième étant moins stable, il a été transformé en espace naturel et des chèvres équilibristes se chargent d’en assurer l’entretien.

Des balades sont possibles autour des terrils et dans la région qui compte plusieurs parcs. Il suffit de consulter le site de l’office du tourisme de Lens Liévin pour profiter des circuits.