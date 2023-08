On ne compte pas le nombre d’abonnés qui, sur les réseaux (sociaux ceux-là), se sont étonnés et agacés de n’avoir plus accès à leur réseau (téléphonique) habituel au profit d’un réseau français ?

Certes, Brunehaut n’est qu’à un jet de pierre (Brunehaut, bien sûr) de l’Hexagone, mais ce type de transfert n’est généralement pas systématique. Le problème serait consécutif à une intervention récente de l’opérateur à Bléharies.

"Il s’agit d’un travail planifié dans le cadre du projet de modernisation de notre réseau mobile, nous travaillons sur le remplacement des équipements actuels (Huawei) vers des équipements plus performants (de marque Nokia), nous explique Haroun Fenaux,"Press Officer" chez Proximus. On a remplacé les équipements sur l’antenne de Bléharies qui couvre Brunehaut.

Il a commencé début août et s’est terminé le 4 août en soirée. Il est donc possible qu’il y ait eu des moments de coupures de réseau durant ce travail. Aucun autre site du réseau belge dans le voisinage ne pouvait prendre le relais. La couverture et la réception sont désormais meilleures et la consommation est plus faible."

Ceci explique cela, comme on dit. Et si c’est pour un mieux, on ne s’en plaindra pas… L’avenir et l’Avenir vous diront s’il en est ainsi.