Quel Contraste pour l’ancienne brasserie Robert à Tournai (vidéo)

Ancien échevin de l’urbanisme et toujours conseiller MR, Robert est aussi bien connu pour avoir tenu une bonne dizaine de commerces à Tournai, essentiellement dans le secteur Horeca ; il souhaite désormais jouir d’une retraite bien méritée avec son épouse Anne, elle aussi pensionnée depuis peu. Comme il l’avait annoncé, il souhaitait céder son "bébé" à un repreneur sérieux qui aurait un projet solide à défendre.

Un couple qui en veut

Ce sont les jeunes parents de deux charmants garçons de 4 et 6 ans qui ont investi les lieux depuis moins d’une semaine, en l’occurrence Philbert Sitio-Sitio et Clothilde Lamarque. Tous deux connaissent bien Tournai pour y vivre, depuis 2009 pour le premier et depuis son enfance pour la seconde. Ingénieur industriel de formation, Philbert a poursuivi des études à l’Umons pour y décrocher un diplôme d’ingénieur civil en informatique de gestion. En 2014, alors qu’il effectuait un job d’étudiant chez Superfrite, sur la Grand-place de Tournai, il est tombé sous le charme de Clothilde qui y a été employée durant plus de 12 ans. Philbert a quant à lui travaillé dans le secteur des tuileries et, depuis 3 ans, il poursuit dans celui de l’industrie pharmaceutique. Aujourd’hui, Il consacre ses loisirs à donner un coup de main pour l’aménagement du futur bar à tapas en chantier du côté brasserie. Une transformation, conçue par le bureau d’architecture tournaisien Atipic.

L’ouverture devrait avoir lieu en septembre prochain. Nous y reviendrons. Clothilde, quant à elle, s’active à la friterie située derrière le restaurant et accueille d’ores et déjà une belle clientèle, tous les jours, sur le temps de midi ainsi qu’en fin d’après-midi jusqu’en soirée.

Robert Delvigne, Philbert Sitio-Sitio et Clothile Lamarque. Le premier est désormais devenu client en ce lieu auquel il a sur donner une âme. Les nouveaux propriétaires réservent quant à eux quelques nouveautés sur lesquelles le voile n’a pas encore été complètement levé... ©EdA

D’anciens clients heureux de voir l’établissement rouvert sont déjà revenus sur les lieux. Outre les traditionnelles frites fraîches taillées dans des pommes de terre cultivées à Blandain, Clothilde propose quelques nouveautés surprenantes, dont un hamburger baptisé "le Contraste", dans lequel la mangue apporte une surprenante note légèrement sucrée, mais aussi, le "Français" riche en fromage ou encore le British dans lequel on retrouve un œuf et du bacon… Tout cela à emporter ou à déguster sur place, à l’intérieur ou sur la terrasse dont les graviers seront prochainement remplacés par un plancher en bois surplombé de bacs fleuris qui camoufleront la chaussée toute proche.

Page FB: Le Contraste - Tel.: 069/44 30 77