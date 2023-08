Silly : Olivier Vandecasteele chante la liberté au Beau Vélo de RAVeL

Et contrairement aux apparences, le concert à Silly entraîne la même pression que l’Olympia à Paris, voire plus: "J’ai commencé à jouer dans la rue, dans le métro. Pour moi, l’objectif reste d’apporter du bonheur au public. Peu importe la scène, le stresse est le même et peut même être majoré dans ce type de show car la proximité avec les gens est plus importante. En était plus proche du public, l’envie de lui faire plaisir est elle aussi plus importante".

Un morceau spécial

C’est d’ailleurs un concert particulier qui attendait Pep’s à Silly, avec une interprétation de son titre "Liberta" en compagnie d’Antoine Armedan et Olivier Vandecasteele. "Chanter la liberté avec Olivier est bien entendu quelque chose de touchant compte tenu des circonstances. Difficile de ne pas rester insensible face au calvaire qu’il a vécu", conclut Pep’s.