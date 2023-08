Les premiers chars Léopard ont quitté Tournai vers l’Ukraine, ce lundi

C’est précisément l’objet social de la société OIP Land Systems (précédemment Sabiex) dont le siège social est situé à Audenarde mais qui possède ici, à Tournai, un stock de matériel à faire pâlir d’envie pas mal d’armées et de pays en quête de matériel.

À commencer par l’Ukraine intéressée par la cinquantaine de chars Léopard 1 entreposée dans la Cité des cinq clochers.

Pour rappel, ces blindés ont été revendus par l’armée belge il y a une bonne dizaine d’années alors que la Défense souhaitait, pour des raisons budgétaires notamment, se doter de blindés plus légers montés sur roues. Rappelons encore que la société OIP Land systems n’est pas du tout spécialisée dans l’armement proprement dit mais dans le reconditionnement des plateaux de chars (la partie basse).

”On peut, au départ d’un char d’assaut en bout de course mais qui conserve du potentiel, faire un transport de troupes, ou le transformer en engin de défense, en dépanneuse de chars”, nous avait précisé un employé de la société lors de notre visite. Il avait ajouté que “pour le réarmement, d’autres sont plus qualifiés que nous pour le faire.”

Et, devrait-on ajouter, détiennent les autorisations requises, car ce type de commerce est strictement réglementé, bien évidemment.

Par quel pays ces chars transiteront-ils avant de rejoindre l’Ukraine ?

Toujours en janvier, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, Tournaisienne elle aussi, avait créé une certaine polémique en annonçant que la Belgique ne rachèterait pas les anciens chars Léopard dans le but de les “offrir” à l’Ukraine car elle estimait que le prix demandé par la société flandrienne pour le rachat d’un véhicule était démesuré (on parlait alors de 500 000 €) par rapport au prix de vente pratiqué par l’armée belge à l’époque (15 000 €).

Même si ces chiffres ont été contestés et réajusté il fallait retenir comme info essentielle que la Belgique n’est pas candidate pour le rachat.

" On ne verra bientôt plus les chars "Léopard". Ceux-ci seront remplacés par des véhicules sur roues les "Piranha"", disait la légende de cette photo tirée en 2013 à Marche-en-Famenne. ©EdA

Or, on sait que les premiers chars ont quitté Tournai ce samedi et que les 48 autres encore stockés sur le site ont trouvé acquéreur. Freddy Versluys, patron d’OIP, s’est refusé de dévoiler à nos confrères flamands le nom de l’acquéreur, se retranchant derrière la clause de confidentialité signée entre les parties.

Pour l’heure, on sait toutefois que seuls l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas ont annoncé clairement leur intention de faire don de ce type de char à l’Ukraine.

Les Léopard, qui quitteront les entrepôts tournaisiens au compte-gouttes étant donné l’importance de la logistique mise en place pour le transport, devraient en principe être équipés (armés) dans le pays acquéreur avant de rejoindre l’Ukraine ou l’on peut imaginer qu’ils rendront d’autres “service” que celui de simple transporteur de troupes…