Une émission télé avec l’acteur Jean-Luc Couchard au volant d’un buggy à Péronnes

Le concept est relativement simple : quatre duos de personnalités prennent part à des activités insolites (dressage d’aigles, course de buggy, accrobranche…) donnant lieu à des moments hilarants et parfois touchants.

Dans le second épisode qui sera diffusé ce mardi 8 août, à 22 h 15, la présentatrice Sandy Heribert a donné rendez-vous à l’acteur Jean-Luc Couchard, révélé au grand public grâce au film culte Dikkenek, et au jeune humoriste namurois Nico en Vrai. Nicolas Lacroix, de son vrai nom, est aussi une star des réseaux sociaux et plus particulièrement de Tik Tok où près de 2 millions d’abonnés le suivent.

La Petite Fabriek à Froyennes a notamment accueilli les équipes de tournage, durant 5 jours. ©– Pickx + (Proximus).

Les premières images ont pour décor bucolique le moulin à eau de Froyennes. C’est ensuite au sein du magnifique établissement La Petite Fabriek que les deux vedettes trinquent en abordant leurs souvenirs de jeunesse, leurs passions et autres anecdotes personnelles.

Le deuxième volet des “Grandes Vacances” emmène ensuite Jean-Luc Couchard et Nico en Vrai à Péronnes (entité d’Antoing), où ils s’affrontent dans un parcours d’obstacles en buggy au départ du pôle de loisirs l’Escale Aventure. C’est indéniablement le point d’orgue de leurs aventures dans la région de Tournai.

À proximité du Grand Large de Péronnes, on frôlera même l’accident puisque l’un des buggys va manquer de se retourner… Sans tout vous révéler, on peut déjà vous dire que l’émission, à voir ce mardi soir, recèle d’autres surprises ainsi que des confidences inattendues.

Les citoyens de la région abonnés à la chaîne Pickx de Proximus pourront aussi reconnaître, au fil des 40 minutes du programme, de jolies images des éoliennes de Saint-Maur, de l’église des Rédemptoristes et de la Cathédrale de Tournai ou encore de l’antenne de Froidmont.