Tournai : deux événements autour du Chili, 50 ans après le coup d’État de Pinochet

Il y a deux 11 septembre… Celui des attentats de New York en 2001, dont tout le monde se souvient. Et un autre, celui de 1973 au Chili, dont la mémoire s’est peu à peu estompée dans le grand public. Raison de plus pour marquer le coup en cette année 2023, celle du cinquantième anniversaire du coup d’État qui mit fin à l’expérience d’Unité Populaire au Chili.