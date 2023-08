Elia Rose enchaîne les festivals : “Cette tournée, je l’attendais depuis tellement longtemps !”

”Cette tournée, je l’espérais depuis tellement longtemps, se réjouit la chanteuse. C’était super important pour moi de faire ces festivals, n’étant pas diffusée à la radio. Je les enchaîne cet été, malheureusement souvent sous la pluie, mais toujours avec de chouettes créneaux. J’échappe toujours aux gouttes ! Aux Francofolies, j’ai eu la chance de jouer sur la grande scène. J’ai commencé mon set quand la pluie s’est arrêtée, ce qui a certainement donné envie aux festivaliers de venir écouter le concert, j’ai eu l’impression que tout le site était venu me voir : c’était incroyable”, se souvient l’artiste.

Un tournant dans sa carrière

Également présente à l’affiche de Ronquières le week-end dernier, malgré une ouverture retardée du site samedi après-midi, Elia Rose a malgré tout pu monter sur scène, bien que sa représentation a été raccourcie à trente minutes. Tous les festivaliers qui venaient d’arriver sur le site se sont naturellement dirigés vers la scène Tribord où se produisait la Tournaisienne, qui a encore une fois échappé à la pluie…

”Ces festivals sont vraiment pour moi l’occasion de me faire connaître et d’apporter un plus à ma carrière. Après chaque scène, je vois de nombreux nouveaux ajouts, followers, sur mes réseaux sociaux et sur mes plateformes de diffusion. Je constate que c’est toujours mon titre “Criminal” qui est le plus écouter, remarque avec enthousiasme la jeune femme. C’est grâce à mon équipe et notre travail qu’on peut passer aujourd’hui dans les plus gros festivals de Wallonie.”

”Je pense que ma boîte de production avait une idée très claire pour moi et doit être très satisfaite d’être parvenue à ses fins.”

Une “vraie” tournée, dès octobre

La tournée d’Elia Rose ne se terminera pas le dimanche 27 août aux Solidarités. La chanteuse nous l’annonce, une tournée de concerts est bel et bien prévue ! “Le calendrier reste une surprise. Nous pouvons juste dire que la première date sera aux alentours de mi-octobre, du côté de Braine-le-Comte, où nous proposerons une double affiche avec Rori. Je peux également annoncer qu’il y aura également un rendez-vous en Wallonie picarde”, confie Elia Rose en maintenant le suspense…

Son album n’est pour l’instant disponible que sur les plateformes de téléchargement, tels que Itunes, Spotify ou Deezer, mais la chanteuse attend avec impatience ses premiers CD qu’elle autoproduit. “Ça y est, ils sont commandés ! Je ne les proposerai à la vente que lors de mes concerts, c’est en quelque sorte un moyen de privilégier les personnes qui viennent me voir.”