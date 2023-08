La station Total de Tournai fait peau neuve

En 1993, avec son mari Philippe Hernandez, elle reprend le garage Lada de la chaussée de Bruxelles, une station du groupe belge Fina. Simultanément, elle suit des cours du soir en restauration et obtient ainsi accès à cette profession. Même époque, Fina ayant été absorbé par Total, elle devient la gérante de cette station-service qui propose déjà à sa clientèle une cafétéria ainsi qu’un shop. “Lors de cette reprise, nous avions déjà restauré les lieux et une petite discothèque avait été créée pour des soirées. On servait aussi des repas se rappelle Nathalie.

Trente ans plus tard, de nouveaux travaux viennent d’être réalisés. “Le chantier a commencé au début du mois de juillet, mais la station est restée ouverte. À l’extérieur, la terrasse a été agrémentée de mobilier en bois, pour une ambiance cosy, lounge. On a une trentaine de places assises. Des travaux de peinture ont aussi été effectués et on prépare un terrain de pétanque” indique la gérante.

De l’événementiel…

L’intérieur de la station a été revisité. “Le concept est de type vintage mais moderne. On a travaillé avec d’anciens matériaux pour faire du nouveau. Dans la partie café, on dispose de 35 places assises. Outre les boissons on propose des assiettes apéro. Un jeu de fer est à la disposition des clients tout comme la wifi, la télé, des jeux de café, avec ambiance musicale et jeu de lumière. On pourra faire de l’événementiel, notamment des” afterworks” ajoute la gérante.

Le shop sera aussi prochainement renouvelé, explique Nathalie qui emploie, pour l’instant, trois personnes.

Rendez-vous donc pour les clients et amis de la station le vendredi 18 août, de 18 à 20h. Toasts, tapas et le verre de l’amitié vous seront offerts.