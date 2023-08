”En septembre 2022, monsieur le ministre m’indiquait que la seconde phase des travaux était prévue pour le printemps 2023”, se souvient la députée Véronique Durenne.

La première phase s’était achevée en juin 2022 pour laisser place à la seconde, relative au tronçon entre Ramegnies-Chin et le centre de Pecq. Avant les congés des travaux publics, le chantier n’a pas repris. “Quelle est la raison du retard de ces travaux ?”, questionne la députée.

Afin de remédier aux nuisances rencontrées par les usagers de la N50, l e SPWMI a fait procéder en juillet à un raclage/fraisage des zones les plus détériorées, faisant croire au début des grandes manœuvres. Il n’en fut rien. Annoncée au printemps 2023 puis à la rentrée de septembre, la reprise est désormais estimée pour la sortie de l’hiver 2024.

”En tenant compte de la procédure administrative des marchés publics, l’engagement du marché pourra se faire fin 2023 et les travaux commenceront après la période hivernale, au printemps 2024”, confirme Philippe Henry. “Il a fallu à l’administration plus de temps que prévu pour collationner et intégrer aux plans du projet tous les éléments relatifs à l’intégration paysagère, à la sécurisation de tous les modes de transport (réalisation de l’audit de sécurité notamment), à la gestion des terres”, conclut le ministre pour justifier le retard.