Le feu s’est déclaré dans une salle festive, côté français, rue Jules Guesde, à Wattrelos. La chaussée a la particularité d’être partagée sur sa longueur avec celle de la rue herseautoise du Petit Audenarde.

La localisation a donc impliqué un déclenchement franco-belge des secours afin d’assurer la meilleure des réactivités.

Le camion des soldats du feu français de leur côté de la voirie, rue Jules Guesde, et le camion des hommes du feu belges de leur côté de la chaussée, rue du Petit Audenarde. ©ÉdA

La police française et celle du commissariat de Mouscron ont travaillé ensemble sur le terrain.

L’échelle des pompiers belges était déployée au-dessus de la plateforme du site sinistré. ©ÉdA

Idem pour les hommes du feu : c’est d’abord une pompe d’outre-Quiévrain qui est arrivée. Elle a ensuite été rejointe dans la foulée par deux autopompes et une citerne de la caserne de Mouscron, une auto-échelle de la caserne d’Évregnies, puis, enfin, encore quelques renforts français.

La police et les pompiers de Belgique et de France ont travaillé ensemble. Au moment de la prise de notre cliché, à 4 h 15, le feu était sous contrôle. ©ÉdA

On ignore la raison du feu. C’est un riverain, côté herseautois, qui a appelé le commissariat hurlu et le 112 après avoir entendu des déflagrations et vu les flammes, nous a-t-il indiqué.

La police et les pompiers de Belgique et de France ont travaillé ensemble. Au moment de la prise de notre cliché, à 4 h 15, le feu était sous contrôle. ©ÉdA

Le feu est resté très localisé et, sans vent, l’imposante colonne de fumée s’élevant verticalement n’a pas causé de problème.

La police et les pompiers de Belgique et de France ont travaillé ensemble. Au moment de la prise de notre cliché, à 4 h 15, le feu était sous contrôle. ©ÉdA

Par précaution, la maison de repos "Les Glycines" toute proche a cependant réagi très rapidement en fermant toutes les fenêtres de pensionnaires qui seraient restées ouvertes.

En venant de France, le tronçon était fermé à hauteur de la rue de la Citadelle vers laquelle il fallait bifurquer. ©ÉdA