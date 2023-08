"Vu la météo pluvieuse du mois de juillet, les moissons ne sont pas encore terminées… ce qui est assez rare pour une mi-août, relève Zoé Masquelier. Il a donc fallu être sur les champs pour moissonner, tout en préparant l’événement et en réalisant les entretiens des outils et machines agricole d’antan. Ainsi, le site de l’Elnon a été moissonné en début de semaine, et on doit encore presser les ballots de paille ce vendredi ou samedi avant de tout installer pour l’événement de mardi ! C’est un challenge, mais on va relever le défi pour proposer une belle fête, d’autant plus que l’on pourrait bénéficier d’une météo agréable."

Un patrimoine qui se perd…

Ce mardi 15 août, les engins agricoles d’antan (NDLR : dont certains datent des années 50) seront de sortie pour faire revivre les moissons à l’ancienne et se remémorer les gestes des paysans du siècle dernier.

"Malheureusement, il n’y aura pas de démonstration avec des chevaux de trait et du travail du blé à la main parce que les personnes qui le proposent prennent de l’âge… C’est un peu un patrimoine et un savoir-faire ancestral qui se perdent, c’est dommage… Mais à côté de cela, il y a aura plein d’autres choses à découvrir comme l’exposition d’une cinquantaine de tracteurs anciens et machines d’époque, ou d’autres démonstrations du travail sur les champs."

Les enfants gâtés

Les enfants seront particulièrement à la fête ce 15 août à La Glanerie. "Le cœur de notre événement, c’est de proposer une journée familiale et amusante où chacun s’y retrouve et nous avons ainsi décidé d’étoffer l’offre d’activités pour les plus jeunes, ajoute Zoé Masquelier. En plus de la pyramide de paille, nous avons imaginé un labyrinthe et une piscine. Il y aura le village des enfants avec la mini-ferme, un château gonflable et diverses animations récréatives et didactiques."

Un marché artisanal et fermier s’installera sur le site dès 11 h. "Nous voulons que l’événement soit le plus local possible. Ainsi la petite restauration sera réalisée avec des produits locaux, achetés auprès de commerçants de la région. Pour le bar, nous serons aussi presque à du 100% local. Nous poursuivons également notre démarche durable, avec des gobelets réutilisables."

Pour soutenir des associations locales

Si une partie de bénéfices permet d’investir dans l’événement pour assurer sa pérennité alors qu’il a été repris en main par la troisième génération, le reste des bénéfices sera reversé à des associations locales qui en ont besoin. "Cette année, on pense notamment à la SPJAI (service professionnel de la jeunesse agricole indépendante) qui a été fortement impactée par les dramatiques faits de Péronnes, précise Zoé Masquelier. Il ne faut pas oublier que l’ambition première de notre fête est de rassembler le monde agricole et rural pour clôturer ensemble une saison intense de moisson, dans une ambiance conviviale et familiale."

Entrée gratuite.