Ere : dégradation du véhicule du club de football

”Nous sommes dans un souffle dynamique ici au niveau du club, explique Julien Collie, coach de l’équipe A des Etoilés. Le parking vient d’être refait avec pose de barrières pour sécuriser le site. Les vestiaires ont bénéficié d’une cure de jouvence. Les terrains sont entretenus comme nous le souhaitons et c’est quand même dommage de venir gâcher la fête avec des gens qui s’introduisent sur le complexe à pied puisque malgré tout, ça reste un site ouvert, côté village.”

Julien Collie ajoute que ce véhicule est particulièrement précieux pour le club. “Nous l’utilisons pour herser les terrains et pour les rouler. Il nous est surtout utile dans le courant de la saison et nous allons donc en avoir besoin, souligne le coach. Pour l’instant, nous n’avons pas de solution de rechange puisque ce sont des frais supplémentaires pour le club qui tente de survivre malgré les grosses factures liées à l’eau et à l’électricité par exemple. C’est malheureux d’en arriver à de telles extrémités et ça met un coup au moral quand on pense aussi au temps et à l’investissement des uns et des autres pour que le club puisse bénéficier de belles infrastructures.”