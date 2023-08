Estaimbourg : il cambriole une habitation et s’excuse pour le dérangement !

Ce dimanche à 5h35, un vol a été commis dans une habitation située Couture Dubar. L’auteur a pénétré dans le jardin en escaladant le grillage et a dérobé divers objets dans la remise située à l’arrière de l’habitation. Il est ensuite revenu devant la maison et a forcé la porte d’entrée pour entrer. Il a fouillé les meubles du bas et a emporté d’autres objets avant d’aller à l’étage.