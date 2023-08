Tournai: apprendre à mieux rouler à vélo dans le trafic avec le Gracq (et c’est gratuit)

À la suite de cette séance, vous n’aurez plus de difficulté à aborder un rond-point et on sait qu’a Tournai ceux du "Haricot" ou de "l’Europe" en inquiète plus d’un(e) ! Vous verrez comment bien se positionner sur la route (éviter "l’emportièrement", se faire "frôler") et comment anticiper les comportements des autres usagers. Vous verrez également comment tourner à gauche en toute sécurité et les règles pour emprunter un sens unique limité (SUL).

La formation est accessible aux adultes et adolescents dès 14 ans, qui savent déjà rouler à vélo. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le parcours de cette formation est réalisé pour des vélos classiques (VAE et cargo bienvenus, merci de le signaler lors de votre inscription).

reservation.gracq.tournai@gmail.com