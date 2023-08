”Une justice belge plus efficace et rapide grâce à la digitalisation des dossiers en 2024” (vidéo et photos)

Dès le début de l’année prochaine, les dossiers dits vivants et en passe d’être archivés devront être conservés sous forme numérique. Toutes les entités de l’appareil judiciaire sont concernées. Nous avons fait le point sur cette révolution digitale avec le procureur du roi du Parquet de Mons-Tournai, Vincent Macq, actif dans la magistrature depuis 1999.

En quoi la digitalisation des dossiers judiciaires, ouverts ou clôturés à partir de 2024, constituera un chamboulement ?

”La vraie révolution se situe dans la dématérialisation des affaires vivantes car pour la partie archivage, cela ne va pas changer grand-chose quant aux attentes des citoyens à l’égard de la justice. Le bénéfice se mesurera ici surtout en termes de gestion des bâtiments, avec des gains de place importants.”

Vincent Macq, le procureur du roi de Mons-Tournai dans les caves du Palais de justice de Tournai. ©EdA

Qu’est-ce que la population est en droit d’attendre de cette réforme ?

”À l’heure actuelle, quand on est victime d’un fait comme un vol et que l’on dépose plainte à la police, plusieurs semaines s’écoulent avant que le dossier arrive chez le magistrat. Il y a une série de manipulations (rédaction du PV, confection du dossier papier…) qui prennent du temps. En comptant des devoirs d’enquête ordonnés par le substitut, on est sur un échéancier d’environ 2 mois (affaires non urgentes).

Ce travail pourra à l’avenir se réaliser sur un temps plus réduit, peut-être en une semaine. Le policier qui dressera le PV, après un contrôle en interne, n’aura qu’à appuyer sur “Enter” de son ordinateur pour transmettre le dossier au Parquet.”

Dans les sous-sols, des dizaines de milliers de dossier papier sont entreposés en attendant d’être envoyés aux Archives de l’État ou d’être détruits après l’expiration des délais de conservation. ©EdA

De quoi rendre la justice, souvent décriée pour sa lenteur, plus rapide et efficiente…

”Oui, c’est un reproche que l’on entend souvent et on ne peut qu’applaudir le passage aux dossiers électroniques. Si les enquêtes pourront être diligentées plus rapidement à travers cette modernisation des processus, il ne s’agit pas de devenir une justice expéditive. Il est question d’offrir un meilleur service et plus de facilités aux citoyens qui veulent accéder à leur dossier.

Outre le gain de temps, il y a aussi le volet sécurité à ne pas négliger. Vu la masse de documents papier à déplacer des commissariats vers les cours et tribunaux ou entre palais de justice, le risque de perte de pièces est réel jusqu’à présent.”

Vincent Macq, Procureur du roi de Mons-Tournai - Palais de justice Tournai - numérisation dossiers judiciaires ©EdA

Pour les avocats et le personnel de justice, c’est aussi un sacré bond en avant ?

”Il est clair que cela offrira un plus grand confort, notamment dans le cadre du télétravail que l’on essaie de développer en vue de rendre nos parquets attractifs.

Plutôt que de rentrer chez eux avec une pile de dossiers, les magistrats pourront, via le nouvel outil, consulter les dossiers en temps réel, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Les avocats et justiciables sollicitant un accès à leur dossier sont toujours tenus d’introduire leur requête par écrit au greffe. C’est là qu’ils peuvent le consulter ou obtenir une copie scannée dans certains cas.”

La méthode de travail actuelle, en version papier, est désuète…

”Oui, ce saut technologique va enfin faire entrer la justice dans le XXIe siècle. La seule chose qui a évolué, il y a quelques années, c’est le scan de dossiers mis à l’instruction ou venant à l’audience. Mais ce n’est jamais qu’une photographie d’un dossier original papier. Ces tâches de manutention, d’encodage qui requièrent un investissement énorme des greffiers, magistrats, employés de parquets, on pourra bientôt s’en passer.”

Les couloirs et bureaux du personnel judiciaire sont remplis d’armoires et d’étagères où sont stockés les dossiers vivants. ©EdA

On sent votre enthousiasme, mais il subsiste des points d’attention et d’inquiétude…

”Le dossier électronique ne fonctionnera que si l’outil est fiable et performant. Il serait dommage que le temps gagné soit perdu à cause d’une succession de bugs. Ce changement important ne sera pas si évident à mettre en œuvre, sachant qu’il impliquera une période d’adaptation pour les magistrats et le personnel judiciaire qui n’ont pas tous autant d’aisance avec l’informatique qu’avec le papier.

Il sera impératif de prévoir des formations afin que tous les acteurs s’approprient le système et puissent gérer avec efficacité les dossiers numérisés. Personne ne doit rester sur le bord du chemin. Je pense aux collaborateurs qui, au sein des Palais, montent des dossiers papier, les acheminent d’un lieu de justice à un autre… Ces professions seront à réinventer. Les diverses juridictions et Parquets ont besoin d’être accompagnés dans cette transition.”

Combien d’affaires ont été traitées en 2022 dans l’arrondissement de Mons-Tournai ?

”Rien qu’en correctionnel, le Parquet a géré près de 47 000 dossiers (vols, violences intrafamiliales, escroqueries, meurtres…). Ça en fait des kilomètres de papier que l’on aurait pu économiser. Ce type de documents, dits vivants, on ne sera plus obligés de les entreposer dans des armoires, sur des étagères mais sur une plateforme en ligne.”

Quid des dizaines de milliers d’archives existantes, qui s’entassent dans les caves du Palais de justice de Tournai ?

”Elles continueront leur vie sous format papier avant d’être détruites une fois leur date d’expiration atteinte (20 ans en correctionnel, 30 ans pour les affaires d’assises). Une partie seulement sera envoyée aux Archives de l’État. Maintenant, pourquoi ne pas nous donner les moyens (humains) de les scanner ? Je verrais ça d’un bon œil en vue de désengorger les caves et greniers des Palais de justice. On récupérerait alors des centaines de mètres de bâtiment qui pourraient être réutilisés à d’autres fins.”