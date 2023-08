Le Plan de Cohésion Sociale de Brunehaut recherche des modèles pour sensibiliser au cancer du sein

”Vu le succès et l’impact positif de cette exposition, nous avons décidé de relancer la démarche cette année, annonce Pauline Di Franco, chargée de communication. Nous avons à nouveau sollicité les services de Wapict qui grâce à son professionnalisme et sa bienveillance permet aux femmes de se dévoiler en toute intimité et de retrouver toute leur féminité. Par contre, plutôt que les “simples” photos en noir et blanc, il est prévu, cette année, de projeter des images sur le corps des femmes qui posent. Il est aussi possible d’être prises en photo à plusieurs, entre amies, entre mère et fille, etc. Il y a, à la fois, des personnes qui sont atteintes d’un cancer du sein, qui ont combattu la maladie, qui ont des proches malades, ou qui sont simplement sensibilisées à la cause. Et on voit qu’après avoir vu l’exposition de l’année, et les magnifiques photos, les femmes ont moins d’appréhension à participer à cette nouvelle séance photo. Par cette expérience, elles se sentent comme des femmes, belles et fières de leur corps. Cela leur permet de retrouver confiance en elles, et une belle image d’elles-mêmes.”

Si vous souhaitez participer à ce projet, il est toujours possible de s’inscrire au 0476 27 23 77. Les séances photos se tiendront ces lundi 21 et mardi 22 août à partir de 18 h, à la Maison de village de Bléharies.

Modelage du buste et dessin

Cette année, le Plan de Cohésion Sociale veut encore aller plus loin pour son exposition en proposant deux autres manières de sensibiliser au cancer du sein. “Avec l’artiste Antonio Magri, nous proposons aux femmes un modelage de leur buste, ajoute Pauline Di Franco. Malheureusement, les quatre sessions possibles (2h par modelage) sont déjà réservées mais il y a toujours possibilité d’entrer en contact avec l’artiste pour envisager un autre rendez-vous. Il sera aussi possible pour les femmes de participer en tant que modèles à une séance de dessin. L’artiste Yulia Sholina sera présente le lundi 21 août à partir de 18h et le mardi 22 août à partir de 19 h 30.” Également sur inscription (0476 27 23 77).