Bêtes à plumes ou à poils, leur bonheur est à la Cachette du Marais à Obigies

”Quand j’ai appris que le magasin d’alimentation pour animaux du village d’à côté fermait, je me suis dit que c’était l’occasion d’utiliser un de mes espaces libres pour ouvrir un commerce, explique Laurie. Mes parents ont une ferme, dans laquelle je travaille encore à mi-temps. J’ai grandi avec les animaux et je les aime beaucoup. J’avais donc déjà quelques connaissances avant de me lancer dans ce domaine, mais je remarque que j’apprends tous les jours.”

Dans cette région où plusieurs colombophiles résident encore, en apprendre sur les pigeons était indispensable. “Je m’adapte à la demande, pour éviter d’avoir trop de stock. Plusieurs personnes m’ont sollicitée pour de la nourriture pour pigeons. J’ai beaucoup discuté avec eux et appris davantage sur ce que ces oiseaux mangeaient. J’ai donc fini par agrandir mon offre pour les colombophiles “, s’amuse Laurie.

L’Obigeoise propose de réaliser des commandes de produits plus spécifiques. Elle réalise également quelques livraisons pour des grandes quantités.

On retrouve aussi dans son magasin quelques éléments de jardinage, tels que des semences et du terreau. “Au printemps j’avais des plants en pots. Je me fournis essentiellement dans la région pour les plantes que je vends “, assure Laurie.

La Cachette du Marais est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 16h.