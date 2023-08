Antoing : “Bukolik Piknik”, une fête des courges encore plus axée familles, enfants, amis

Depuis l’an dernier, on savait que le projet serait profondément remanié pour 2023. Le président Samuel Vincent officialise la chose sur la page Facebook des JBH à quelques semaines des festivités prévues les samedi 16 et dimanche 17 septembre.

”Un petit coup de jeune mais pas une mise à la retraite des essentiels qui ont fait de ce week-end un moment de détente absolue. Pas de” Panik”, ni aucun doute non plus. Il y aura cette année toujours autant de courges à découvrir et à cueillir dans notre champ de 5000 m2, indique-t-il. Bukolik Piknik, c’est aussi une parenthèse de totale décompression, avant l’automne, à s’offrir en famille ou entre amis, avec une attention toute particulière réservée aux enfants que nous souhaitons soigner aux petits oignons avec des propositions sélectionnées sur base de l’inattendu, de la surprise et surtout de l’émerveillement. Bukolik Piknik, ce seront des ateliers en dehors des sentiers battus, des animations créatives pour vos loulous, des plaisirs visuels interactifs adultes admis et une sensibilisation à la préservation de la biodiversité.

La programmation sera revisitée, dans l’air du temps. Il y aura aussi ses classiques, soit une quinzaine d’artisans et producteurs passionnés qui vous proposeront leurs créations et leurs produits de bouche. Le tout se déroulera dans une ambiance musicale festive et décontractée, ça va swinguer, ça, c’est certain.”

Nous ne manquerons pas de revenir sur le programme revisité dès qu’il nous sera présenté.