Le Leo Club Tournai a offert 170 cartables aux enfants du quartier du Vert Bocage

Depuis quelques années maintenant, le Leo Club Tourni a créé “l’opération cartable” pour soutenir des familles précarisées et rendre la rentrée plus agréable pour les portefeuilles des parents. “Durant l’année, nous organisons plusieurs événements, comme le repas du lundi perdu, un rallye old-timer, un afterwork, une opération barbecue,… dans le but de récolter des fonds et de redistribuer les bénéfices à des associations locales principalement axées sur les jeunes, notamment via notre “opération cartable” qui reste notre principale action”, explique Julien Sourdeau, membre du service-club qui réunit des jeunes Tournaisiens de 18 à 30 ans.

Pour la nouvelle édition de leur action solidaire, les jeunes Tournaisiens ont distribué aux enfants qu’ils soient en maternelle, en primaire ou en secondaire, quelque 170 cartables garnis de fournitures scolaires : trousses, bics, crayons, fardes, intercalaires, lattes, etc. selon l’âge.

”Pour essayer de toucher un maximum d’enfants, chaque année, nous collaborons avec une association différente, ajoute Julien Sourdeau. Pour cette fois-ci, nous avons décidé d’à nouveau prendre contact avec le Logis Tournaisien, et ce sont les enfants du quartier du Vert Bocage qui ont été gâtés. La société de logement nous a ainsi transmis la liste des enfants, et nous avons acheté les sacs et fournitures en conséquence pour répondre à toutes les demandes.”

À l’occasion de la remise des cartables, le Logis Tournaisien et le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires avaient organisé un goûter, dans le parc. “C’est chouette de la part du Logis Tournaisien de réunir les familles et les enfants pour un moment convivial et d’inviter ainsi les gens à se rencontrer.”