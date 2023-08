Le RAVeL en cours de finition à Antoing

Sur base des plans dressés par le bureau HIT Hainaut, le chantier comprenait des travaux de démolition, le traitement du fond de coffre, la pose de la sous-fondation, de la fondation et de revêtements, principalement de l’hydrocarboné. À l’issue des travaux de remblais et d’engazonnement, une signalisation horizontale et verticale vient d’être mise en place. Multicolore, très visible pour les usagers, cette signalisation a été placée pour les traversées de la rue de Fontenoy et, récemment, de la route de St-Druon, près de l’ancien arsenal des pompiers.

L’éclairage intelligent attendu au plus tard en septembre

Reste à présent la mise en place d’un éclairage LED intelligent le long du dernier tronçon (voir notre édition du 11 juillet). “La pose a pris un peu de retard mais tout devrait être opérationnel pour la fin de ce mois d’août, ou au plus tard durant la première quinzaine de septembre”, explique le bourgmestre Bernard Bauwens. Pour rappel, il s’agit d’un système automatique composé de trois lampes par module, chaque Led s’allumant, puis s’éteignant en fonction de l’avancée de la personne qui emprunte le RAVeL.