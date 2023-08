Projet humanitaire au Togo depuis Graty : “Grandir avec Komla est une grâce !”

Confiance réciproque

En 2005, M. Roisin découvre l’internet. Homme de Foi, il tape le mot “prier” et attend… Une des occurrences est un site d’intentions de prière entre citoyens du monde. Il est attiré par les propos d’un jeune Togolais, Komla, déclarant prier sans que Dieu l’entende. “Je le contacte et découvre sa profonde dépression : il a dû interrompre ses études et suivre un apprentissage de “technicien informatique”, qui le lie à un patron sans espoir d’émancipation” explique l’ancien instituteur. “Je l’encourage à quitter cette situation opprimante ; il y parvient et, redevenu un “homme debout”, il décide de se lancer dans un projet de soutien aux orphelins de son village. Il me demande alors 50 € pour acheter des fournitures scolaires… Je les lui envoie et, il me renvoie des photos de ses achats qui ont scellé notre confiance réciproque !”

Rizière, formation, écoles…

M. Roisin crée alors un réseau amical autour de Komla. Avec les premiers 450 €, il achète un motoculteur pour restaurer la rizière de son grand-père et ainsi donner du travail aux villageois.

Le projet grandit avec la création d’un centre de formation en maçonnerie, menuiserie et couture, métiers directement utiles.

Les amis belges achètent une presse pour fabriquer les briques. Les années passent, les projets pratiques et de formation s’enchaînent et, en 2011, la première école est bâtie. D’autres suivront.

”Bénévolat absolu”

Le Gaumais Christophe Hennon, actuel président de l’ASBL, rejoint l’aventure. “J’étais parti au Togo pendant les vacances et le hasard m’a fait découvrir Komla ; j’ai ensuite rencontré Florent et rejoint son projet.”

En 2014, le groupe devient une ASBL. “C’était devenu nécessaire, car nous gérions de plus en plus d’argent. Aujourd’hui, notre budget annuel oscille entre 65 et 80.000€. Tout l’argent sert au projet : nous payons nous-mêmes nos déplacements et nos billets d’avions. Notre bénévolat est total.”

La “flamme” se perpétue

Entre-temps, le Collège Saint-Augustin d’Enghien est entré en scène via la Gratycienne Monique Willem, professeur de langues. “Le hasard m’a fait rencontrer Florent ; je terminais des projets d’échanges linguistiques et voulais proposer à mes élèves d’autres défis. Avec Valérie Demézel, devenue récemment Principale, j’ai proposé le Togo aux Rhétos. S’ensuivent les “festins aux crêpes” et le “CSA 's got talents”, concours choral et musical pour récolter des fonds.” En 2018, un groupe s’envole pour Lomé pour une mission de quinze jours durant les vacances de Pâques.

L’aventure se poursuit. Retraitée, Monique a passé le flambeau à Adèle Allard, ancienne élève devenue prof au Collège ; chaque année, elle rassemble vélos, matériel scolaire et agricole, machines à coudre, vêtements, mobilier dans la grange de son mari agriculteur pour l’envoyer au “Village Komla”.

Parmi les nouvelles aides, l’ASBL finance aussi des opérations chirurgicales avec le Docteur Jules, médecin togolais. “Nous avons déjà soulagé plus de 250 victimes de hernie ombilicales.”

Le 11 novembre prochain, “Grandir avec Komla” organisera une journée au Château de Thoricourt avec l’aide de la Commune de Silly, entrée elle aussi dans la ronde humanitaire.

: Christophe Hennon, président : 0497.87.19.62 ; Monique Willem : 0478.55.33.27 ; www.projets-komla.org