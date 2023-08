Écoquartier de la rue du Marais (Hollain) : Tradeco n’abandonne pas son projet

”Il est important de signaler que le dernier permis a été refusé par le ministre en raison d’éléments davantage juridiques et administratifs, insiste Bertrand Losfeld, directeur général de Tradeco. La procédure relative à la demande de permis qui nous avait été conseillée par le fonctionnaire-délégué a été remise en question… Ce n’est donc pas le projet en tant que tel qui a été pointé du doigt ; on croit en cet écoquartier !”

Tradeco n’a pas trop le choix que d’insister pour mener à bien ce projet immobilier. En rachetant en 2016, ce terrain d’1,6 hectares à la Commune de Brunehaut, la société s’était engagée à y construire des logements. De 39 maisons, le projet était finalement passé à 35, et pourrait encore être revu dans les prochains mois.

”Vu que nous devons relancer toute la procédure, nous allons prendre le temps de réétudier le projet, ajoute Bertrand Losfeld. En effet, les plans du projet datent d’il y a plus de cinq ans, et depuis lors, avec ces recours successifs et autres contretemps, le contexte a évolué. Avec le Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique… le coût de la construction a augmenté, et par conséquent les caractéristiques des habitations ne sont plus nécessairement les mêmes au niveau de la superficie, de la gestion des énergies, du choix des matériaux, etc. Nous allons donc tout reprendre à zéro, et étudier la question avec la Commune de Brunehaut, nos architectes, nos équipes techniques pour dessiner un projet mis au goût du jour et ensuite pouvoir introduire une nouvelle demande de permis.”