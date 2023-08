La maison de la culture réintègre ses locaux : une maison, où il fait bon vivre et revenir

”La Maison de la culture n’a jamais été totalement fermée, mais pendant cinq ans, nous n’avions plus que la petite salle, et pendant un an uniquement la grande salle, rappelle Anaëlle Kins, directrice générale et artistique. Il avait donc fallu se délocaliser à divers endroits, à la fois pour les spectacles, mais aussi pour les ateliers du centre d’expression et de créativité (CEC). Cette situation a eu comme avantage d’aller plus au contact du public, mais par contre nous avions dû renoncer à certains types de spectacles comme les concerts de variété ou les spectacles “grand plateau”. Cette nouvelle saison, charnière dans la vie de l’institution, nous pourrons donc la vivre à 100 %, avec une pleine programmation, et des propositions culturelles très variées !”

On notera ainsi le retour de “têtes d’affiche” comme Louane, Aldebert ou encore Alex Vizorek, ou des spectacles “extérieurs” comme François Pirette. “Dans la grande salle, on va pouvoir refaire la part belle à la musique avec des concerts très diversifiés, mais aussi retrouver les spectacles de cirque, de la danse ou du théâtre avec davantage de décors et de comédiens, se réjouit Anaëlle Kins. On pourra aussi à nouveau accueillir le jeune public dans nos murs avec une programmation plus étoffée. Dans la petite salle, on vivra des moments plus intimistes alors qu’on bénéficiera à nouveau d’une belle galerie au sein de la maison de la culture pour proposer de nombreuses expositions, en entrée libre, tout au long de la saison. En retrouvant les deux plateaux, nous pourrons aussi renforcer les créations “maison” et l’accueil des artistes en résidence. Également avec la bibliothèque, l’idée est d’avoir une maison de la culture, avec des propositions très larges (arts vivants, expositions, cinéma, conférences, ateliers…), qui ouvrent le regard des citoyens sur le monde, et dans lesquelles tout un chacun peut s’y retrouver, en fonction de ses envies, de ses sensibilités ou de ce qu’il souhaite vivre comme expérience culturelle.”

Toute l’équipe n’attend désormais plus qu’une chose : que la maison reprenne vie, avec le public. “Il était aussi en attente de pouvoir retrouver son écrin culturel, relève la directrice générale et artistique. C’est un bâtiment qui compte dans la vie des gens, toutes générations ; ils y ont des souvenirs, et en auront encore… Nous avons envie que la maison de la culture devienne également un lieu investi par les citoyens qui pourraient y initier des activités ou d’autres projets.”

SORTIR AUSSI DES MURS

Mais la maison de la culture ne se limitera pas à ses quatre murs. Elle entend continuer à faire vivre la culture hors de chez elle et laisser les portes grandes ouvertes aux partenariats. “Dans le cadre de notre contrat programme, nous avons cette volonté de décentraliser l’action culturelle, ajoute Anaëlle Kins. En retrouvant la maison, nous voulons en profiter pour encore mieux créer ce va-et-vient, entre la ville, les villages, les quartiers et la maison de la culture comme point central. Nous allons ainsi continuer à aller vers les gens et à proposer des rendez-vous culturels près de chez eux afin de les inciter également à venir à la maison. Par exemple, cette saison, le projet “Place au Village” prendra la direction de Gaurain-Ramecroix où de nombreuses activités culturelles seront organisées, en collaboration avec les habitants et les initiatives locales.”