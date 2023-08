Il manque toujours deux élèves en maternelles à l’école Saint-Michel de Saint-Sauveur

Un suivi individuel

La section maternelle comptait treize enfants, au sein d’une classe unique, lors de la précédente année scolaire. “On n’enregistre aucun départ, les parents se disent même très satisfaits du travail réalisé. Mais, “malheureusement”, six enfants montent en primaire, explique la directrice de l’école, Gwenaëlle Gérondal, avant de citer plusieurs arguments qui devraient convaincre des mamans et des papas du coin de franchir le seuil de l’établissement situé à la rue Tour Notre-Dame, en pleine campagne, au pied des monts de Saint-Sauveur : notre slogan, c’est Petite école, grande famille. J e connais personnellement chaque élève et leurs proches. Nous avançons avec chacun en individuel, l’accompagnant en fonction de ses capacités, car chacun est différent. Notre petite école de village véhicule de belles valeurs : respect, différenciation, entraide, confiance en soi, ouverture sur le monde et autonomie.”

”Petite école, grande famille”

L’école mène de nombreux projets, notamment grâce au dynamisme de l’institutrice maternelle Cindy Liefooghe : “Elle est très active, très créative, développe chaque année de nouvelles thématiques, comme les dinosaures, ou le Moyen âge. L’an dernier, elle avait carrément transformé sa classe en château fort !” Madame a également réalisé un livre avec les enfants, participé avec eux à des ateliers nature, etc. L’établissement organise l’école du dehors, propose une séance de lecture quotidienne, des sorties à l’extérieur, un repas chaud le midi, une garderie avec une large plage horaire, etc.

L’école attend donc l’inscription de nouveaux copains ou copines : “Deux au moins. Si c’est un peu plus, tant mieux, mais on ne veut pas non plus devenir trop grand, garder l‘esprit de notre petite école familiale. “