Yves Dumonchaux est décédé d’un arrêt cardiaque, dans la nuit du 22 au 23 août. Il avait 67 ans. “Yves était un précurseur. Il était persuadé du bien-fondé et de l’utilité d’une maison médicale en milieu rurale, avec l’accroissement de la pénurie des généralistes et des spécialistes. Il savait qu’en centralisant la médecine, il lutterait plus efficacement contre les déserts médicaux. C’était un visionnaire.”

”Un éternel optimiste”

Son parcours depuis l’inauguration de Médi Celles n’aura pas été un long fleuve tranquille et pas uniquement pour des raisons de santé. Mais le sexagénaire avait repris du service en mars 2022, heureux de pouvoir exercer ce métier qu’il avait littéralement chevillé au corps.

Médecin reconnu, Yves Dumonchaux était aussi engagé en politique. Il a notamment été échevin de la culture au début de XXIe siècle. “Il avait aussi cette vision culturelle qui correspondait à une commune rurale. Évidemment, c’est une perte brutale pour nous tous. Yves était un éternel optimiste, en dépit de toutes les épreuves qu’il a endurées “, poursuit Michaël Busine.

Le médecin était encore conseiller communal, même si son état de santé ne lui permettait plus de siéger les soirs de conseils. Sa succession sera annoncée en temps utile. Stricto sensu, c’est Régine Duquesne (conseillère PS au CPAS) qui monterait dans l’assemblée, quand bien même l’accord PS-MR a volé en éclats en même temps que la liste Cel’Avenir. “Ce qui est certain, c’est qu’on rendra hommage à Yves lors du prochain conseil communal”, conclut le bourgmestre. D’ici là, on connaîtra le nom de l’élu(e) qui aura la lourde tâche de succéder à ce grand monsieur…

La rédaction adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Yves Dumonchaux.