Molenbaix : Suite à l’accident mortel de Connor Lambert, des aménagements sont prévus pour sécuriser le carrefour

Le maïeur n’a pas cherché à se dérober. Rapidement, il expliquait aussi avoir sollicité Yannick Duhout de la division Sécurité des aménagements de voiries au SPW. Le fonctionnaire s’est rendu le 2 août dernier sur invitation des autorités celloises, à hauteur d’un carrefour pointé du doigt par de nombreux riverains pour son caractère accidentogène. “Dans un cas de figure comme celui de Molenbaix, l’expérience du fonctionnaire est primordiale “, explique le bourgmestre de Celles. “Vu la largeur de la voirie, les aménagements sont soumis à de nombreuses considérations techniques. Nous continuons avec le régime des priorités de droite pour forcer les automobilistes qui viennent de la rue du Village à ralentir. Sans cette priorité, cet axe qui descend vers le centre du village serait une autoroute.”

Le compromis trouvé avec le SPW et soumis au vote lors du prochain conseil communal comporte plusieurs points.

> Déplacement du signal d’entrée d’agglomération.

Situé jusqu’à aujourd’hui après le carrefour en venant de la rue du Village, le panneau devrait être déplacé en amont du carrefour et réduire la vitesse de 70 à 50km/h.

> Bandes rugueuses et coussins berlinois

”Pour appuyer ce changement, plusieurs aménagements de voirie seront réalisés, dont la pose de plusieurs bandes rugueuses et de deux coussins berlinois destinés à réduire la vitesse”, énumère Michaël Busine. Deux dispositifs qui accentuent la vigilance, avant d’aborder un carrefour où la visibilité est réduite. Un panneau supplémentaire signalant un carrefour dangereux devrait également être posé et le marquage au sol sera accentué par la présence de quatre croix de priorité peintes sur la chaussée.

> Rétrécissement côté village.

En venant du centre, un “effet de porte”, soit un Rétrécissement sera aménagé pour réduire la vitesse et ne plus permettre aux voitures de se croiser. “Ça évitera à certains automobilistes de réaccélérer. Mais ce n’est pas une chicane pour garantir l’accès aux habitations.” Michaël Busine espère voir ces aménagements réalisés avant la fin de l’année 2023. “L’avis technique du fonctionnaire permettra logiquement de réduire le délai de la procédure. D’une manière globale, c’est la proposition la plus cohérente que l’on peut faire pour ce carrefour”, conclut l’intéressé.