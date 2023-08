Tournai : L’éclairage public sera rallumé provisoirement la nuit, pour mieux l’éteindre par la suite

Pourtant, au début de cet été, ainsi que nous l’avons déjà écrit, le collège communal a validé la poursuite de l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5h du matin, pour des raisons d’économies d’énergie, après avoir testé le système pendant tout l’hiver.

Chez Ores, la société en charge de la gestion de l’éclairage public sur le territoire wallon, on nous indique que ce n’est que temporaire. "Rien n’a changé par rapport au choix posé par la Ville de Tournai en matière de périodes d’extinction de l’éclairage public", explique Jean-Michel Brebant. Le programme d’extinction générale, toutes les nuits, pour la majorité du territoire de Tournai, se poursuit à l’exception de l’intra-muros qui restera allumé toutes les nuits entre le coucher et le lever du soleil. "C’est précisément pour donner suite de manière pérenne aux souhaits exprimés par la Ville concernant ce programme d’extinction nocturne qu’ORES réalise actuellement des modifications de câblage de commande de l’éclairage public dans les cabines de distribution de la région. De ce fait, le fonctionnement de l’éclairage est ponctuellement et temporairement perturbé (essentiellement des points lumineux qui restent allumés la nuit, alors qu’ils devraient normalement être éteints)".

Selon toute vraisemblance, ces travaux devraient être terminés pour la fin août. Tout rentrera alors dans l’ordre dès la fin des travaux et l’option souhaitée sera de nouveau intégralement appliquée sur le territoire de Tournai.

Les surcoûts liés à cet "allumage" sont pris en charge par ORES.