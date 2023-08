Claude a retrouvé la fiancée allemande de son père, 80 ans après la guerre

Malheureusement, en 1971, son père décède à l’âge de 52 ans, stoppant net les relations. “À présent que j’ai cessé mon activité, explique cet agriculteur à la retraite, et profitant que ma compagne parle anglais et allemand, j’ai eu envie d’y aller.” Après 55 années de silence radio, il pensait que tout était oublié : “On est arrivé avec juste une photo de moi en 1968, avec une petite fille à mes côtés. Nous avons fait le tour du village, on s’est rendu à la commune et, finalement, on nous a indiqué une ferme sur les hauteurs. Une femme a ouvert la porte et a reconnu sa belle-sœur ! Nous avions frappé à la bonne porte !”

La fiancée aura 100 ans en novembre

Mais Claude n’était pas au bout de ses surprises : “Achim et sa femme ont recueilli leur tante, Helene, la fiancée de mon papa ! Elle a gardé toute sa mémoire et fêtera ses 100 ans le 24 novembre 2023 ! Nous sommes invités aux réjouissances. La mère d’Achim, qui a quelques années de moins, a aussi gardé de nombreux souvenirs !”

En discutant avec Helene et les autres membres de la famille, avec les photos, Claude a pu réunir bien des éléments du puzzle : “Il était le seul jeune homme d’un village où l’on ne partageait pas les idées d’Adolf Hitler, où l’on n’aimait pas la guerre ! Il est tombé amoureux d’Helene et, après la guerre, ils se sont envoyé d’innombrables lettres d’amour, qui ont été détruites. La famille de mon père lui a interdit de l’épouser à cause du scandale de vivre avec une Allemande. Mon père s’est alors enfui pour la retrouver, mais il a été arrêté dans une Allemagne en pleine crise. De son côté, Helene a essayé, en vain, de le rejoindre. Finalement, mes grands-parents ont cherché en urgence une femme pour mon père. Ce qui a été une réussite puisque mes parents ont formé un couple uni ! Quant à Helene, elle est restée célibataire, fidèle à son seul amour : Ludwig !”

Ce qui n’a pas empêché l’ex-soldat de retourner quelques fois en Allemagne ! “Ça aussi, je viens de l’apprendre. On m’a dit que c’était en tout bien tout honneur, avec la bénédiction de ma mère. Il allait voir ses amis !”