A l’occasion de ses 40 ans, la crèche au Fil de l’Eau (Tournai) recherche ses “anciens bébés”

La particularité de la crèche au Fil de l’Eau était et reste toujours ses horaires. L’ouverture s’effectue dès 5h45, et les petits peuvent être gardés jusqu’à 22h15. “Aucune crèche ne permettait une garde d’enfants si tôt ou si tard, ce qui handicapait les employés qui avaient des horaires décalés. C’est pour cette raison que notre établissement devait avoir des horaires plus larges, raconte Marie-Anne Meyrant. La crèche a connu un gros succès et a rapidement dû employer plus de personnel. Un agrandissement du bâtiment a même été effectué. Aujourd’hui, nous sommes encore la seule crèche en Hainaut à proposer ces heures d’ouverture et de fermeture, qui sont encore très appréciées par certaines professions.”

La pérennité de la crèche a parfois mené les puéricultrices à prendre soin de plusieurs générations d’enfants d’une même famille. “Nous nous sommes occupés de parents qui nous confient aujourd’hui leurs enfants”, sourit la directrice.

À la recherche des bébés devenus grands

Parmi les dix puéricultrices de la crèche, la moitié a connu les débuts de l’établissement. Deux d’entre elles, dont la directrice, sont employées depuis l’ouverture, et trois autres sont arrivées dans les premières années. “A l’occasion de nos quarante ans, nous avons proposé à l’équipe d’organiser un événement auquel nous inviterons tous les enfants (aussi ceux devenus grands) et leurs parents (éventuellement), qui sont passés entre les mains de nos puéricultrices, annonce Agnès Cabuzel, des ressources humaines. Cette proposition a généré de l’enthousiasme au sein de l’équipe qui s’est souvenue de certains moments mémorables et d’enfants inoubliables.”

Grâce à leur registre, un bon nombre “d’anciens bébés” a pu être contacté et invité à l’événement, mais les adresses mails n’y figurent que depuis peu. L’équipe de la crèche au Fil de l’Eau lance donc un appel : si vous êtes nés dans les années 80, que vos parents travaillaient à Casterman, vous êtes peut-être passés dans les bras de Marie-Anne Meyrant et de ses collègues. Celles-ci seraient ravies de vous revoir à l’occasion d’un apéritif le vendredi 1er septembre à la crèche au Fil de l’Eau.