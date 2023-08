"Cette annonce a fait l’effet d’un typhon auprès du personnel et auprès de certains partenaires concernés, dénonce la CGSP Admi. Les usagers mais aussi les organismes de paiement et l’économie locale seront immanquablement impactés par cette réforme. Les agents sont révoltés non seulement sur le fond mais aussi sur la forme de cette restructuration. Ils ont la forte impression que le seul but est la destruction de leur organisme par ce management brutal qui utilise des méthodes dépassées."

Tout à… Mons ?

Selon le syndicat, ce plan d’économie impacterait particulièrement la Wallonie picarde. "Des régions entières ne seront plus desservies comme l’ouest du Hainaut avec la disparition des bureaux de Tournai, situés rue du Crampon, et de Mouscron, rue du Bilemont, déplore la CGSP-Admi. Tout le personnel et tous les services seront en effet déplacés à Mons."

Contacté, l’ONEM souhaite tempérer: "Un projet de réorganisation des bureaux de chômage est effectivement en cours d’analyse aujourd’hui au sein de l’ONEM afin de gagner en efficacité, de mieux répondre aux besoins des assurés sociaux et de s’adapter aux nouvelles organisations de travail depuis la crise Covid avec, entre autres, plus de télétravail et plus d’informatisation, précise la porte-parole de l’ONEM. Le maintien ou non des bureaux de Mouscron et de Tournai sous leur forme actuelle fait partie de la réflexion menée au sujet de notre structure d’organisation. Actuellement 33 collaborateurs travaillent au sein de notre bureau de Tournai et 26 à Mouscron."

Alors que le secrétaire régional de la CGSP-Admi Wapi, Sylvain Mention, annonce que le bâtiment de Mouscron serait déjà vendu, l’ONEM affirme le contraire, "aucune décision sur la structure d’organisation n’ayant été prise à l’heure actuelle". La bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert n’a pas non plus été informée d’une quelconque vente. "Le bâtiment n’est plus occupé qu’en partie, relève-t-elle. La Ville avait marqué un intérêt, mais nous en sommes restés au stade des discussions… Nous n’avons pas plus d’informations."

"Scandaleux et inadmissible"

Brigitte Aubert se dit indignée par le projet de réorganisation de l’ONEM. "Que vont faire nos citoyens ? À Mouscron, ce sont plus de 5 000 dossiers qui ont été traités en 2022. C’est scandaleux et inadmissible de vouloir tout envoyer à Mons ! On ne peut pas accepter une telle décision, et il faut arrêter d’oublier la Wallonie picarde !" Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, a également interpellé le ministre de l’emploi, Pierre-Yves Dermagne, sur la question.

En fonction de l’évolution du dossier, la CGSP-Wapi n’exclut pas des actions dans le courant du mois de septembre. "Nous attendons de prendre connaissance du plan définitif pour réagir en conséquence, annonce Sylvain Mention, secrétaire régional de la CGSP-Admi Wapi. Il faut maintenir ce service de proximité et de qualité pour les citoyens de Wallonie picarde… Mons, c’est bien trop loin pour les citoyens mais aussi les travailleurs ! Et même si on nous dit que des permanences pourraient être maintenues, ce n’est pas une seule personne qui va pouvoir répondre à toutes les demandes et s’occuper de tous les cas plus problématiques !"

Déjà des horaires (très !) réduits… sur rendez-vous !

Si cette annonce est un nouvel affront au service public de proximité et au contact humain, ils avaient déjà été bien réduits ces dernières années, notamment après la période Covid. Ainsi, le bureau de Tournai est accessible que les mardi, mercredi et jeudi matin… et cela uniquement sur rendez-vous ! Le public est ainsi invité à contacter l’ONEM par téléphone (via un numéro unique !), et si seulement, le collaborateur le juge nécessaire, il fixe un rendez-vous dans l’un des bureaux régionaux. À Mouscron, le bureau n’est ouvert que les mercredi et jeudi matin. Jusqu’à quand…