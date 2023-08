Un gros week-end en perspective avec les 4 Cortèges, la Grande Procession, les Journées du Patrimoine, la Braderie et l’ouverture de la foire de septembre

Les 4 Cortèges

Si les Amis de Tournai ont déjà évoqué certaines de leurs ambitions pour 2024 et même 2025, ils se concentrent cette année sur deux anniversaires: les 70 ans des Chevaliers de la Tour, "petite sœur des AT" et les 90 ans de la première sortie de Reine Tournai.

Vendredi

19h: Réveil du géant Édouard Tréhoux aux entrepôts Mol.

19h30: Soirée guinguette des années 30-50 sous un chapiteau Place Reine Astrid (gratuit).

Samedi

10h: Concile des Chevaliers de la Tour où six hommes (Pierre Callens, président des guides de Tournai ; Bruno Deghorain, président de l’Ordre de Marie de Hongrie à Binche ; Vincent Delrue, président des Amis de Tournai ; Pierre Gaumeton, journaliste et président des Chevaliers de la Tour à Saint-Amand ; Pascal Winberg, infant d’Tournai ; Youssef Swatt’s, rappeur) et six femmes (Julie Delbart, pianiste ; Jeanne Delmotte, conservatrice du MuFIm ; Esmeralda Labye, journaliste de la RTBF ; Violaine Lison, professeure au Collège et écrivaine ; Loïs Petit, judokate ; Julie Prayez, chanteuse lyrique) ayant permis ou permettant le rayonnement de la ville seront mis à l’honneur. "Habituellement tenus secret, les noms sont révélés à l’avance pour que les personnalités sélectionnées puissent prévenir leurs proches et que les Tournaisiens soient au courant", indique Bernard Decléty, président de la confrérie.

14h: Concert de la Royale Harmonie Communale du Corps des Sapeurs Pompiers sur la grand-place.

15h30: concert de carillon.

17h: spectacle patoisant au pied du Beffroi.

18h30: concert sur les terrasses par "Les Co’Pintes d’Abord".

20h30: Stéphane Baert.

Dimanche

14h: Taptoe international sur la grand-place.

14h30: Caravane publicitaire.

15h: Départ des 4 Cortèges.

La Grande Procession

Samedi

18h: Office pontifical probablement présidé pour la dernière fois par Mgr Guy Harpigny.

Dimanche

10h: Sortie de la Grande Procession. "La confrérie de Saint-Symphorien, Danse & Compagnie et un nouvel ensemble musical en feront partie", précise Pierre Vanden Broecke, président de la Procession avant de souligner la présence de quatre évêques et d’un prêtre chinois. En raison des travaux de la rue de Pont, les groupes emprunteront la rue des Campeaux pour arriver au pont-à-Ponts. "À noter qu’on recherche des porteurs".

Opération fleurissement: Que ce soit sur le site de l’IRPA, l’Institut Royal du Patrimoine Artistique ou sur place durant tout le week-end (Place de l’Évêché), le public est invité à acheter une fleur ou un bouquet qui décorera la statue de Notre-Dame aux malades, sous le porche de la Cathédrale. En 2022, celle-ci a remporté le concours "Challenge patrimoine" de l’IRPA. L’argent récolté servira à sa restauration.

La braderie

Lundi: C’est la plus ancienne braderie de Belgique avec Anderlecht. Pour la 102e année, 200 ambulants s’installeront aux endroits traditionnels du centre-ville ainsi qu’à la rue Royale.

La foire

Le samedi 9 septembre, jusqu’au 24 septembre, 49 attractions seront installées sur la Plaine des Manoeuvres.

Plus d’infos sur www.visittournai.be.

Les "Générations futures" aux Journées du Patrimoine

Ces samedi 9 et dimanche 10 septembre, les animations gratuites sensibiliseront davantage le jeune public.

Contrairement aux éditions précédentes, développées sur base d’une thématique spécifique, les Journées européennes du Patrimoine en Wallonie se focalisent sur la jeunesse. Une vingtaine d’activités auront lieu à Tournai dont certaines ont été organisées avec l’Ordre des Architectes et l’Association Royale des Architectes du Hainaut Occidental.

Visites guidées

– L’unique maison de style Empire du 1er tiers du 19e siècle au quai Vifquin.

– Circuit guidé de l’art nouveau.

– Cathédrale Notre-Dame.

– Maison de la Culture: vie et œuvre de Simone Guilissen-Hoa, architecte de la MC.

– Maison de la Marionnette pour les 8-16 ans.

– Musée de Folklore et des Imaginaires.

– Musée d’Histoire militaire en visite contée pour les 5-8 ans et les 10-12 ans.

Animations

– "Les pieds poudreux" au Pont-des-Trous pour les 9-13 ans.

– Éveil aux sens à la Maison de la Laïcité pour les 1-3 ans.

– Concert des élèves du conservatoire et ateliers chorale/percussions brésiliennes.

– Sac à malices au musée des Beaux-Arts dès 7 ans.

– Mission Safari au musée d’Histoire naturelle pour les 6-12 ans.

– Sgraffites du quartier du Palais de justice avec un carnet de jeux pour les 7-16 ans.

– Atelier sonore et tissage au musée de la Tapisserie.

Jeu de pistes

– ARCHIpousses pour les 7-13 ans.

– "Ne perds pas le nord" au cimetière du Nord dès 10 ans.

Exposition

Container miroir à la place Paul-Émile Janson.

Films

– "Rétrospective, 10 ans d’agriculture frugale" – LOCI

– "Yves Meinand" au Fort Rouge.

Applications

– City Strip "spécial ado"

– Totemus

Gratuit sur inscription à l’Office du Tourisme ou au 069 22 20 45. Brochure plus détaillée également disponible sur place ou en ligne.